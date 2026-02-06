Hírlevél
Orbán Viktor szokatlan kérdést tett fel a választás előtt

Trump Orbánt támogatja – itt a miniszterelnök reakciója

A miniszterelnök mellett nyíltan kiállt Donald Trump, feltétlen támogatásáról biztosítva őt a parlamenti választásokon. Orbán Viktor szerint háborús időkben minden erős szövetséges felértékelődik.
Orbán Viktor közösségi oldalán az amerikai-magyar kapcsolatok jelentőségéről írt, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben felértékelődik a megbízható szövetségek szerepe. A bejegyzés apropóját az adta, hogy Donald Trump feltétlen támogatásáról biztosította Orbán Viktort a választásokon, amelyet a miniszterelnök baráti gesztusként értékelt:

Orbán Viktor
Orbán Viktor rendkívül értékesnek tartja Donald Trump támogatását (Fotó: Benko Vivien Cher)
Azért vannak a jó barátok.” 

Háborús idők, erős szövetségek

A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva – amely Donald Trump „narancsra feltett tétjére” utalt – világossá tette, miről szól számára ez a kapcsolat.

Háborús időket élünk, és minden baráthoz szükség van. Minél erősebb és minél nagyobb, annál jobb” 

– fogalmazott Orbán Viktor. Szerinte ezért örvendetes, ha Magyarországnak olyan partnerei vannak, akik nemcsak szavakban, hanem politikai súlyuknál fogva is számítanak. A kormányfő megjegyezte: Floridában, ahol Donald Trump él, „a narancs jól megy”, de a lényeg nem ez, hanem az, hogy a bizonytalan világpolitikai helyzetben az erős barátság stratégiai értékké válik.

