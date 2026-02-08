Orbán Viktor telt ház előtt beszélt Szombathelyen – új képek a szombathelyi DPK-gyűlésről

Az Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött képek tanúsága alapján hatalmas siker volt a DPK szombathelyi háborúellenes gyűlése.

Február 7-én, szombaton került megrendezésre a Digitális Polgári Körök (DPK) legújabb háborúellenes gyűlése, amelyen ezúttal is beszédet mondott a miniszterelnök. Orbán Viktor most újabb, eddig nem látott képeket tett közzé a telt házas eseményről

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint egy nemzet ereje a közösségeiben rejlik

A telt házas eseményen Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország legnagyobb kihívása ma az, miként tud kimaradni az egyre nyíltabban készülő európai háborús tervekből.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Brüsszel 2030-ra egy Oroszország elleni konfliktusra készül, miközben Magyarország nemet mond a háborúra, és nem engedi, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék.

Kiemelte a nemzeti szuverenitás, a vétójog és a stabil kormányzás szerepét, valamint figyelmeztetett: a választás tétje az, hogy békében maradunk-e, vagy külső nyomásra belesodródunk a konfliktusba.