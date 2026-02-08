Hírlevél
Rendkívüli

Zelenszkij brutális kijelentést tett – rettegnek az emberek

Orbán Viktor kimondta a lényeget: erre készül a kormány a következő ciklusban

Orbán Viktor telt ház előtt beszélt Szombathelyen – új képek a szombathelyi DPK-gyűlésről

Február 7-én, szombaton került megrendezésre a Digitális Polgári Körök (DPK) legújabb háborúellenes gyűlése, amelyen ezúttal is beszédet mondott a miniszterelnök. Orbán Viktor most újabb, eddig nem látott képeket tett közzé a telt házas eseményről.
Az Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött képek tanúsága alapján hatalmas siker volt a DPK szombathelyi háborúellenes gyűlése

Orbán Viktor szerint egy nemzet ereje a közösségeiben rejlik
Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A telt házas eseményen Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország legnagyobb kihívása ma az, miként tud kimaradni az egyre nyíltabban készülő európai háborús tervekből. 

A miniszterelnök hangsúlyozta: Brüsszel 2030-ra egy Oroszország elleni konfliktusra készül, miközben Magyarország nemet mond a háborúra, és nem engedi, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék. 

Kiemelte a nemzeti szuverenitás, a vétójog és a stabil kormányzás szerepét, valamint figyelmeztetett: a választás tétje az, hogy békében maradunk-e, vagy külső nyomásra belesodródunk a konfliktusba. 

 

