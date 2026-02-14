Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat

A Várkert Bazárban megtartott évértékelő beszédében Orbán Viktor komoly hangsúllyal beszélt arról, hogy milyen külföldi erők készülnek befolyást szerezni Magyarországon.

A Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében a miniszterelnök kiemelt fontosságúként beszélt arról, hogy a következő választás tétje a gazdasági szuverenitás és a családok védelme. Orbán Viktor szerint ha kormányra kerülne a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció akkor annak az árát a magyar családok fizetnék meg Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

Orbán Viktor szerint a választás tétje az, hogy a családtámogatások, rezsicsökkentés helyett egy brüsszeli, nagytőkés érdekeket képviselő kormányzás kezdődik-e el

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel-nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat.”

Orbán Viktor felidézte, hogy az elmúlt években a kormány minden vállalását teljesítette:

munkahelyeket őrzött meg a háborús környezetben is,

meghirdette a 100 gyár programot,

rekordberuházásokat hozott az országba,

miközben áttörést ért el az adópolitikában.

Kiemelte a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, a csed és a gyed teljes adómentességét, valamint a fegyvereseknek járó hathavi juttatást. Mint mondta, 15 éve építik a családalapú Magyarországot, és ha 2010-ben nem vezették volna be a jelenlegi családtámogatási rendszert, ma kétszázezerrel kevesebb gyermek élne az országban.

A beszéd központi eleme ugyanakkor az volt, hogy a miniszterelnök szerint a következő választás tétje a gazdasági szuverenitás megőrzése.

Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani”

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint a baloldal, amely most Tisza néven politizál, megállapodást kötött ezekkel az erőkkel, és „az ő előretolt helyőrségük, az ő elvárásuk végrehajtója lesz”.

Orbán Viktor konkrét példákat is említett:

a Shell és az Erste Bank szerinte vissza akarja szerezni az elmúlt években befizetett különadókat,

Brüsszel pedig a magyarok pénzét Ukrajnának küldené.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

A Shell, az Erste és Brüsszel szövetsége egy háborús koalíció. Ők a halál vámszedői.”

Hozzátette, hogy a háború egyik fő nyertese a Shell volt, amely több tízmilliárd dollárt keresett a szankciós időszakban.

A kormányfő szerint az energiacégek célja, hogy Magyarországot leválasszák az orosz olajról és gázról, ami jelentős rezsiemelkedést hozna.

Ma a magyarok az éves rezsiért átlag 250 ezer forintot fizetnek. Lengyelországban 800 ezret, Csehországban pedig egymilliót. Ezt a jövőt szánja nekünk a Shell”

– mondta Orbán Viktor.