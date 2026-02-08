Orbán Viktor úgy odadörrentett a Tiszának, hogy sokan felkapták a fejüket

Hírlevél
„El kell olvasni a Petőfi-verset. Kedves, nyájas, és egyszer csak hopp, elönti az embert a víz” – mondta el a miniszterelnök a szombathelyi háborúellenes gyűlésen a Tiszáról. Orbán Viktor szemléletes hasonlattal élt a brüsszeli Tisza-tervekkel kapcsolatban.
orbán viktorpetőfitisza párttiszamenczer tamás

„Ennyi. A Tisza kétarcú, kétszínű, hazug. Átver. A Fidesz a biztos választás” – írta Menczer Tamás videó-bejegyzéséhez azzal kapcsolatban, hogy a szombathelyi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor felfedte a Tisza Párt valódi énjét, amely találóan jellemzi az ellenzék vezető erejét.

Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

A miniszterelnök egy hasonlattal szemléltette azt, hogy a Tisza Pártban miért nem lehet bízni. Orbán Viktor elmondta a rövid videóban, hogy amikor azzal szembesült, hogy a brüsszeliek Tisza néven futtatnak egy ellenzéki pártot, akkor 

ők arra gondoltak, hogy ez a legmagyarabb folyó.

azonban a miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy valójában azért nevetett jót, mert a Tisza a legsokarcúbb folyónk.

Orbán Viktor a DPK-n: Minden héten történik valami, ami közelebb visz bennünket a háborúhoz

Orbán Viktor helyretette a Tiszát

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

Kétarcú folyó, el kell olvasni a Petőfi-verset. Kedves, nyájas, és egyszer csak hopp, elönti az embert a víz. Tehát ha van kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, két arcú folyó, akkor az a Tisza”

– tette hozzá a miniszterelnök. 

