Orbán Viktor úgy odadörrentett a Tiszának, hogy sokan felkapták a fejüket

„Ennyi. A Tisza kétarcú, kétszínű, hazug. Átver. A Fidesz a biztos választás” – írta Menczer Tamás videó-bejegyzéséhez azzal kapcsolatban, hogy a szombathelyi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor felfedte a Tisza Párt valódi énjét, amely találóan jellemzi az ellenzék vezető erejét.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök egy hasonlattal szemléltette azt, hogy a Tisza Pártban miért nem lehet bízni. Orbán Viktor elmondta a rövid videóban, hogy amikor azzal szembesült, hogy a brüsszeliek Tisza néven futtatnak egy ellenzéki pártot, akkor

ők arra gondoltak, hogy ez a legmagyarabb folyó.

azonban a miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy valójában azért nevetett jót, mert a Tisza a legsokarcúbb folyónk.