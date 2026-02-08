Orbán Viktor úgy odadörrentett a Tiszának, hogy sokan felkapták a fejüket

„Ennyi. A Tisza kétarcú, kétszínű, hazug. Átver. A Fidesz a biztos választás” – írta Menczer Tamás videó-bejegyzéséhez azzal kapcsolatban, hogy a szombathelyi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor felfedte a Tisza Párt valódi énjét, amely találóan jellemzi az ellenzék vezető erejét.
A miniszterelnök egy hasonlattal szemléltette azt, hogy a Tisza Pártban miért nem lehet bízni. Orbán Viktor elmondta a rövid videóban, hogy amikor azzal szembesült, hogy a brüsszeliek Tisza néven futtatnak egy ellenzéki pártot, akkor
ők arra gondoltak, hogy ez a legmagyarabb folyó.
azonban a miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy valójában azért nevetett jót, mert a Tisza a legsokarcúbb folyónk.
Orbán Viktor helyretette a Tiszát
Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:
Kétarcú folyó, el kell olvasni a Petőfi-verset. Kedves, nyájas, és egyszer csak hopp, elönti az embert a víz. Tehát ha van kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, két arcú folyó, akkor az a Tisza”
– tette hozzá a miniszterelnök.