Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor videóval küldött fontos üzenetet

Ezt látnia kell!

Soha nem látott, felejthetetlen rendőri igazoltatás volt Fonyódon - videó

orbán viktor

Orbán Viktor videóval küldött fontos üzenetet

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök világossá tette, a Fidesz megvédi a rezsicsökkentést és ellenáll azoknak a törekvéseknek, amelyek eltiltanák Magyarországot az olcsó orosz energiától. Orbán Viktor rövid videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy az ellenzék nem tud ellenállni a brüsszeli elvárásoknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorfidesztisza pártrezsicsökkentés felszámolásvon der leyenmagyar péterrezsistoprezsicsökkentés

A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné. Mi rezsistopot hirdettünk és megvédjük a rezsicsökkentést. Mert a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán kedden.

OrbánViktor, Orbán Viktor, biztosválasztás,
Orbán Viktor: A Fidesz megvédi a rezsicsökkentést
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

A miniszterelnök rövid videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy

el akarják tiltani Magyarországot az olcsó orosz energiától. Ez a rezsicsökkentés végét jelentené, de Magyar Péter mégsem tud nekik nemet mondani.

Orbán Viktor most nem hagyott teret félrebeszélésnek

 

Orbán Viktor: A Fidesz megvédi a rezsicsökkentést

Zelenszkij és von der Leyen orosz energiahasználatot támadó nyilatkozatai mellett a Tisza Párt vezére is az olcsó orosz energia megszüntetése és a rezsicsökkentés ellen szólalt fel:

„Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget. Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug” – nyilatkozta Magyar Péter.

Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök világossá tette:

A Tisza Párt kitiltaná az olcsó orosz energiát és eltörölné a rezsicsökkentést. Ezzel szemben a Fidesz rezsistopot hirdetett és megvédi a rezsicsökkentést. A Fidesz a biztos választás!”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!