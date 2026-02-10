Orbán Viktor videóval küldött fontos üzenetet

A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné. Mi rezsistopot hirdettünk és megvédjük a rezsicsökkentést. Mert a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán kedden.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

