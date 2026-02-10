Orbán Viktor videóval küldött fontos üzenetet

A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné. Mi rezsistopot hirdettünk és megvédjük a rezsicsökkentést. Mert a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán kedden.
A miniszterelnök rövid videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy
el akarják tiltani Magyarországot az olcsó orosz energiától. Ez a rezsicsökkentés végét jelentené, de Magyar Péter mégsem tud nekik nemet mondani.
Orbán Viktor: A Fidesz megvédi a rezsicsökkentést
Zelenszkij és von der Leyen orosz energiahasználatot támadó nyilatkozatai mellett a Tisza Párt vezére is az olcsó orosz energia megszüntetése és a rezsicsökkentés ellen szólalt fel:
„Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget. Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug” – nyilatkozta Magyar Péter.
Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök világossá tette:
A Tisza Párt kitiltaná az olcsó orosz energiát és eltörölné a rezsicsökkentést. Ezzel szemben a Fidesz rezsistopot hirdetett és megvédi a rezsicsökkentést. A Fidesz a biztos választás!”