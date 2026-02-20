Orbán Viktor: Titkos Brüsszel-Kijev-Tisza paktum született Münchenben

Orbán Viktor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a választás tétje Magyarország szuverenitása és a vétójog megőrzése.

Újabb, éles hangvételű videóüzenetben beszélt a magyar belpolitika nemzetközi összefüggéseiről a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint egy titkos megállapodás született Münchenben, amelynek célja egy ukránbarát kormány hatalomra segítése az áprilisi választásokon

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor szerint a paktum alapján ha új kormány lenne Magyarországon, akkor az támogatná Ukrajnát a háború folytatásában

Orbán Viktor a videós bejegyzésében úgy fogalmazott:

Brüsszel-Kijev-Tisza paktum. Az üzletet megkötötték: céljuk egy ukránbarát kormány hatalomra segítése az áprilisi választásokon.”

A kormányfő szerint a megállapodás német közvetítéssel jött létre.

A paktum, amit megkötöttek titokban Münchenben. Van tudomásunk arról a megfelelő forrásokból, hogy ott paktum jött létre németek közvetítésével, irányításával, parancsára, ezt most nem tudom pontosan, de minthogyha ezek nem lennének olyan messze egymástól”

– mondta.

A miniszterelnök állítása szerint a megállapodás egy „Brüsszel-Kijev és Tisza Párt tengely” létrehozásáról szól. Úgy vélte, a paktum értelmében egy esetleges új magyar kormány támogatná Ukrajnát a háború folytatásában, valamint az ország európai uniós csatlakozását is. Emellett lemondana a magyar vétójogról a háború és a külpolitika kérdésében.

Itt van egy megállapodás arról, hogy ha új kormány lenne Magyarországon, akkor az támogatja Ukrajnát a háború folytatásában, az támogatja Ukrajna európai uniós tagságát, és föl fogja adni majd Brüsszelben a magyar vétójogot a háború és a külpolitika kérdésében. Ez a paktum, amit megkötöttek titokban Münchenben”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.