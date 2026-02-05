Orbán Viktor: Többen vagyunk

Hírlevél
26 perce
Olvasási idő: 2 perc
„Biztosan mondhatom önöknek, hogy nekünk a társadalmi többségünk megvan” – jelentette ki Orbán Viktor a Bohár Dániel által megosztott felvételen. A miniszterelnök szerint Magyarországon továbbra is többségben vannak a nemzeti érzelmű, családban élő, felelősséget vállaló emberek, a kérdés csak az, hogy sikerül-e őket mozgósítani és elvinni szavazni.
„Biztosan mondhatom önöknek, hogy nekünk a társadalmi többségünk megvan" – jelentette ki Orbán Viktor a Bohár Dániel által osztott felvételen.

Orbán Viktor Forrás: Facebook
Orbán Viktor szerint a kérdés az, hogy sikerül-e elvinni a választókat Fotó: Facebook

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarországon továbbra is többségben vannak azok az emberek, akik nemzeti érzelműek, szeretik a hazájukat, a keresztény közösséghez tartoznak, családban élnek, és felelősséget vállalnak a családjukért. A miniszterelnök szerint a társadalmi többség tehát adott, a valódi kérdés azonban nem ez, hanem az,

 hogy sikerül-e ezeket az embereket elvinni szavazni.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: amikor a politikai munkáról, „melóról” beszél, akkor pontosan erre gondol. 

 

