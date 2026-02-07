Hírlevél
Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Nyugdíj: sokakat érintő változás jön, de nem mindenki tud róla

orbán viktor

Újra Trump-Orbán találkozó!

Orbán Viktor a hétvégén tartott szombathelyi háborúellenes gyűlésen egy kérdésre válaszolva tett egy zárójeles megjegyzést.
orbán viktordonald trumpTrump-Orbán-csúcsusatalálkozó

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán erősítette meg, hogy két hét múlva találkozó Donald Trumppal Amerikában.

Orbán Viktor és Donald Trump Washintonban.
Orbán Viktor és Donald Trump Washintonban. 2025. november után ismét lesz Trump-Orbán találkozó Fotó: Forrás: Orbán Balázs/Facebook

A miniszterelnököt egy volt katonatársa kérdezte, amikor a válasz előtt, tett egy nagyoon fontos bejelentést.

A közelmúltban létrehozott béketanácsnak két hét múlva lesz az alakuló ülése Washingtonban, így november után újra létrejön egy Trump-Orbán találkozó.

 

