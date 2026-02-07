Újra Trump-Orbán találkozó!

Orbán Viktor a hétvégén tartott szombathelyi háborúellenes gyűlésen egy kérdésre válaszolva tett egy zárójeles megjegyzést.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán erősítette meg, hogy két hét múlva találkozó Donald Trumppal Amerikában.
A miniszterelnököt egy volt katonatársa kérdezte, amikor a válasz előtt, tett egy nagyoon fontos bejelentést.
A közelmúltban létrehozott béketanácsnak két hét múlva lesz az alakuló ülése Washingtonban, így november után újra létrejön egy Trump-Orbán találkozó.
