Orbán Viktor: Ukrajna a zűrzavarban érdekelt

„Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához” – fogalmazott washingtoni sajtótájékoztatóján Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzetről.

A miniszterelnök szerint a kérdést nem szabad túlmisztifikálni, ugyanakkor világos politikai összefüggések rajzolódnak ki. Úgy látja, az ukrán fél abban érdekelt, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amelyet Kijev barátinak tekint. A jelenlegi kabinetet ezzel szemben Ukrajnában ukránellenesnek minősítik, ami szerinte téves értelmezés.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar kormány magyarbarát kormány, amely minden segítséget megad, ami nem sodorja veszélybe az ország érdekeit.

A miniszterelnök szerint Kijevben azon gondolkodnak, miként járulhatnának hozzá egy magyarországi kormányváltáshoz, és ennek megfelelően is cselekszenek.

A kormányfő azt állította, tudomásuk van arról, hogy Ukrajna kifinomult informatikai szolgáltatásokat biztosít a Tisza Párt számára ellenszolgáltatás nélkül, és ezzel támogatja annak működését. Emellett – mint mondta – az olajszállítás kérdésén keresztül is nyomást próbálnak gyakorolni: ha nem érkezik olaj Ukrajnából, és a kormány nem tudja biztosítani az ország energiaellátását olcsó forrásból, akkor a benzin ára akár ezer forintra emelkedhet, a rezsiköltségek pedig megugorhatnak.