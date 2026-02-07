Orbán Viktor: Ukrajna az olcsó orosz energia elvételét követeli

Orbán Viktor szerint Ukrajna folyamatosan azt követeli Brüsszelben, hogy Magyarországot válasszák le az olcsó orosz energiáról. A miniszterelnök erről a Digitális Polgári Körök szombathelyi háborúellenes gyűlésén beszélt, hangsúlyozva: ez nem politikai vita, hanem Magyarország elementáris gazdasági érdekeit sértő lépés, amely közvetlen veszélyt jelent a rezsicsökkentésre.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor a fórumon így fogalmazott:

– Ukrajna elementáris érdekünket sérti azzal, hogy folyamatosan azt követeli, és Brüsszelt erre uszítja, hogy válassza le Magyarországot az orosz olcsó energiáról. Aki ezt teszi, az Magyarország nem ellenfele, az ellensége. – szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint Magyarország jelenlegi energiapolitikája garantálja a rezsicsökkentés fenntartását. A miniszterelnök hangsúlyozta:

az orosz olaj és földgáz nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének.

Orbán Viktor példaként Lengyelországot említette, ahol nincs rezsicsökkentés, és egy átlagos háztartás éves rezsiköltsége eléri a 800 ezer forintot. Magyarországon ezzel szemben körülbelül 250 ezer forint az éves átlag. A kormányfő szerint aki azt állítja, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható lenne a rezsicsökkentés, az nem mond igazat.