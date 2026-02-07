Hírlevél
Orbán Viktor: Ukrajna az olcsó orosz energia elvételét követeli

19 perce
Orbán Viktor a szombathelyi Digitális Polgári Körök háborúellenes fórumán arról beszélt: Ukrajna Brüsszelen keresztül azt követeli, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról. A miniszterelnök szerint ez közvetlen támadás a rezsicsökkentés és a magyar családok megélhetése ellen.
orbán viktorbrüsszelminiszterelnök

Orbán Viktor szerint Ukrajna folyamatosan azt követeli Brüsszelben, hogy Magyarországot válasszák le az olcsó orosz energiáról. A miniszterelnök erről a Digitális Polgári Körök szombathelyi háborúellenes gyűlésén beszélt, hangsúlyozva: ez nem politikai vita, hanem Magyarország elementáris gazdasági érdekeit sértő lépés, amely közvetlen veszélyt jelent a rezsicsökkentésre.

Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Orbán Viktor a fórumon így fogalmazott:

Az ukránoknak meg kell értenünk, hogy föl kell adni azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy állandóan el akarják intézni, hogy Magyarországot lehasítsák, leválasszák az olcsó orosz energiáról.

Amíg Ukrajna ezt teszi, addig Ukrajna, most bocsánatot kérek, azt mondom, az ellenségünk.

– tette hozzá a miniszterelnök. 

– Ukrajna elementáris érdekünket sérti azzal, hogy folyamatosan azt követeli, és Brüsszelt erre uszítja, hogy válassza le Magyarországot az orosz olcsó energiáról. Aki ezt teszi, az Magyarország nem ellenfele, az ellensége. – szögezte le a miniszterelnök. 

Orbán Viktor szerint Magyarország jelenlegi energiapolitikája garantálja a rezsicsökkentés fenntartását. A miniszterelnök hangsúlyozta: 

az orosz olaj és földgáz nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének.

Orbán Viktor példaként Lengyelországot említette, ahol nincs rezsicsökkentés, és egy átlagos háztartás éves rezsiköltsége eléri a 800 ezer forintot. Magyarországon ezzel szemben körülbelül 250 ezer forint az éves átlag. A kormányfő szerint aki azt állítja, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható lenne a rezsicsökkentés, az nem mond igazat.

Kapitány István Brüsszel embere: az orosz gáz leválasztása a cél

 

A miniszterelnök arról is beszélt: Brüsszel csak akkor tudná kikényszeríteni az olcsó orosz energia feladását, ha olyan kormány kerülne hatalomra, amely kész végrehajtani ezeket az elvárásokat. Orbán Viktor szerint ezért nem belpolitikai ellenfelekkel, hanem a mögöttük álló brüsszeli nyomással kell szembenézni.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a rezsicsökkentés megvédése szuverenitási kérdés. Ha a kormány ebben engedne, akkor a nagy energiavállalatok vennék el a magyar emberek pénzét. A miniszterelnök szerint a következő időszak tétje az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni az olcsó energiát és a rezsicsökkentést.

