Orbán Viktor: Most, amikor Ukrajna beavatkozik a magyar választásokba, Brüsszel cserben hagyta Magyarországot

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése, amelyben a miniszterelnök többek között arról beszélt, hogy Ukrajna nyíltan fenyegeti Magyarországot, de a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak.

A miniszterelnök az Országgyűlés tavaszi ülésszakát megnyitó napirend előtti felszólalásában határozottan elítélte Ukrajna és az Európai Bizottság magatartását, valamint figyelmeztetett a háborús uniós stratégia negatív gazdasági következményeire. Orbán Viktor megerősítette, hogy a nemzeti kormány semmilyen zsarolásnak nem enged, és minden brüsszeli döntést megakadályoz, amely Ukrajnát támogatja addig, amíg Magyarország energiaellátása nincs biztosítva

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Orbán Viktor szerint a kormány csak a magyar emberek érdeke szerint cselekszik, és semmilyen külső hatalom követelésének nem enged

Orbán Viktor a tavaszi ülésszakot megnyitó beszámolójában azt mondta, a nemzeti kormány semmilyen fenyegetés hatására sem tér el a programjától, az alkotmányos esküjének megfelelően kizárólag a magyar emberek érdeke szerint cselekszik, és semmilyen külső hatalom követelésének nem enged. Kiemelte:

Az ukrán állam 2014-ben társulási megállapodást kötött az Európai Unióval, és vállalta, hogy a rajta keresztül az EU tagországaiba tartó energiatranzit sérthetetlen. Magyarország olajellátását tehát Ukrajna a társulási szerződés értelmében köteles biztosítani, és nem használhatja politikai fegyverként.”

A kormányfő értékelése szerint Brüsszel magatartása az ügyben „legalábbis kétértelmű”, mert az EU-ról szóló szerződés az unió kötelességévé teszi, hogy egy harmadik féltől érdeksérelmet elszenvedő tagállam segítségére siessen.

Brüsszel kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon, de nem teszi. Brüsszel a tagállam Magyarország helyett az unión kívüli Ukrajna oldalára állt”

– összegzett Orbán Viktor, majd kijelentette, hogy Brüsszel szövetségre lépett az ukránokkal.

Brüsszel és Kijev egyetért abban, amíg nemzeti kormány van Magyarország élén, addig nem képesek végrehajtani terveiket. Mindez 50 nappal a választás előtt történik, így ez nyílt beavatkozás a magyarországi választásokba”

– emelte ki, a kormányfő hozzátéve, hogy okkal feltételezi, mindennek a célja az erőviszonyok Brüsszel és Kijev szándéka szerinti módosítása. Majd elmondta azt is, hogy a kormány az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárította. A stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosították.

Most mindenki láthatja, átélheti a valóságban, mit is jelent a leválás az orosz energiáról. Az veszélyhelyzetet idézne elő, és anyagilag magyar családok százezreit tenné tönkre. Aki azt állítja, hogy a rezsicsökkentés orosz energia nélkül is fenntartható, az vagy szamár vagy hazudik”

– jelentette ki Orbán Viktor, aki a kormány válaszlépéseiről szólva elmondta, hogy Szlovákiával egyeztetve leállították az Ukrajnába irányuló dízelszállítmányokat. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy amíg Ukrajna nem engedi át az orosz kőolajat Magyarországra, addig minden Ukrajnát támogató brüsszeli döntést meg fognak akadályozni. Emlékeztetett arra is: az EU Ukrajnára eddig mintegy 200 milliárd eurót költött.

Az áram és a földgáz ára Európában három-négyszerese az amerikai és a kínai áraknak. Európa saját maga számolja fel a versenyképességét”

– mondta a kormányfő, hangsúlyozva, hogy az elmúlt években egymillió munkahely szűnt meg az európai iparban.

A vegyipar és az autóipar különösen szenved, így Európa érdeke a háború mielőbbi lezárása. Ennek azonban az ellenkezője történik, Brüsszel a háború folytatását támogatja nyíltan”

– tette hozzá a miniszterelnök, és jelezte, az Európai Bizottság bemutatta a stratégiáját, amely szerint az oroszok még ugyan bírják a háború terheit, de már nem sokáig. Leszögezte, hogy a magyar kormány meggyőződése szerint ez a háborús stratégia téves.

Mi úgy látjuk, hogy Ukrajna és Európa hamarabb fogy ki a katonai készleteiből, a pénzből és a bevethető élőerő utánpótlásból, mint Oroszország. Ráadásul Oroszország nukleáris katonai eszközökkel rendelkezik, és nincs válasz arra a kérdésre, hogyan győzhető le egy atomhatalom”

– közölte Orbán Viktor, majd kiemelte, hogy Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel, bele fog rokkanni, és évtizedekre eladósodik, amiből Magyarországnak ki kell maradnia.

Brüsszel és a nagyobb európai államok háborúra készülnek Oroszországgal, ennek következményei beláthatatlanok lesznek”

– jelentette ki, de szólt arról is, hogy a már elköltött mintegy 200 milliárd eurón felül Európa további 90 milliárd eurót fordít Ukrajnára 2026-2027-ben, valamint, hogy a következő költségvetésben 360 milliárd euró lesz biztosítva Ukrajna részére. Emellett az Európai Bizottság bemutatta az ukrán jóléti tervet is, ami 800 milliárd dollárt jelent, és az ukránok emellett még bejelentették az igényüket további 700 milliárd euró katonai kiadás támogatására is.