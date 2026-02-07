Ukrajna Brüsszelt küldi Magyarország ellen

Ukrajna folyamatosan azt követeli Brüsszeltől, hogy Magyarországot válasszák le az olcsó orosz energiáról – erről Orbán Viktor beszélt a Digitális Polgári Körök szombathelyi háborúellenes gyűlésén. A miniszterelnök szerint ez közvetlen veszélyt jelent a rezsicsökkentésre, amely évek óta alapvető eleme a magyar családok védelmének.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor hangsúlyozta: aki azt követeli, hogy Magyarország mondjon le az orosz energiahordozókról, miközben fenn akarja tartani a jelenlegi rezsiszinteket, az vagy nem mond igazat, vagy nincs tisztában a következményekkel. A kormányfő szerint az olcsó energia nélkül a rezsicsökkentés nem tartható fenn.

Drasztikus rezsinövekedés jönne

A miniszterelnök konkrét számokkal érzékeltette a kockázatot. Elmondta: Magyarországon jelenleg egy átlagos háztartás éves rezsiköltsége körülbelül 250 ezer forint. Orosz olaj és gáz nélkül ez az összeg 800 ezer forintra, sőt akár 1 millió forintra is emelkedhetne.

Orbán Viktor példaként Lengyelországot említette, ahol a rezsicsökkentés hiánya miatt a családok jóval magasabb energiaszámlákat fizetnek. A miniszterelnök szerint ez világosan mutatja, mi történne Magyarországon is, ha Brüsszel és Ukrajna követelései érvényesülnének.