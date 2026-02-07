Hírlevél
ukrajna

Ukrajna Brüsszelt küldi Magyarország ellen

Orbán Viktor szerint Ukrajna és Brüsszel célja, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, ami a rezsicsökkentés végét jelentené. A miniszterelnök úgy fogalmazott: aki ezt követeli, az Magyarország érdekei ellen lép fel.
ukrajna magyarország Orbán Viktor miniszterelnök

Ukrajna folyamatosan azt követeli Brüsszeltől, hogy Magyarországot válasszák le az olcsó orosz energiáról – erről Orbán Viktor beszélt a Digitális Polgári Körök szombathelyi háborúellenes gyűlésén. A miniszterelnök szerint ez közvetlen veszélyt jelent a rezsicsökkentésre, amely évek óta alapvető eleme a magyar családok védelmének.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Orbán Viktor hangsúlyozta: aki azt követeli, hogy Magyarország mondjon le az orosz energiahordozókról, miközben fenn akarja tartani a jelenlegi rezsiszinteket, az vagy nem mond igazat, vagy nincs tisztában a következményekkel. A kormányfő szerint az olcsó energia nélkül a rezsicsökkentés nem tartható fenn.

Drasztikus rezsinövekedés jönne

A miniszterelnök konkrét számokkal érzékeltette a kockázatot. Elmondta: Magyarországon jelenleg egy átlagos háztartás éves rezsiköltsége körülbelül 250 ezer forint. Orosz olaj és gáz nélkül ez az összeg 800 ezer forintra, sőt akár 1 millió forintra is emelkedhetne.

Orbán Viktor példaként Lengyelországot említette, ahol a rezsicsökkentés hiánya miatt a családok jóval magasabb energiaszámlákat fizetnek. A miniszterelnök szerint ez világosan mutatja, mi történne Magyarországon is, ha Brüsszel és Ukrajna követelései érvényesülnének.

A kormány álláspontja szerint az energiaellátás kérdése nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási ügy is. Orbán Viktor úgy fogalmazott: amíg Ukrajna azon dolgozik, hogy Magyarországot leválassza az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna ebben a kérdésben Magyarország ellenfelének tekinthető.

A miniszterelnök hangsúlyozta: együttműködésre szükség van, de olyan feltételeket nem fogadnak el, amelyek tönkretennék a magyar családokat. A rezsicsökkentés megvédése a kormány számára alapvető feladat, mert nélküle a nagyvállalatok vennék el az emberek pénzét.

Választási tét

Orbán Viktor szerint a következő időszak döntő lesz abból a szempontból, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni az olcsó energiát és a rezsicsökkentést. Úgy fogalmazott: aki a rezsicsökkentés eltörlését követeli, az nem a magyar családok oldalán áll.

A kormány álláspontja szerint a rezsicsökkentés csak addig maradhat fenn, amíg Magyarország nemet tud mondani Brüsszel és Ukrajna nyomására, és meg tudja védeni saját energiaellátási érdekeit.

