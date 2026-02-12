Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

Ezt látnia kell!

Figyelem: súlyos mellékhatásokat azonosítottak a magyarok körében népszerű gyógyszernél!

orbán viktor

Úton Brüsszelbe adott különleges interjút Orbán Viktor – videó

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán hadsereg vezetője megfenyegette Magyarországot. Ezért mondjuk, hogy nem érdekünk az ukrán hadsereg erősítése a szomszédunkban – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorukrajnavolodimir zelenszkijháborús konfliktusháború

Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a fenyegetéseket komolyan kell venni, kell rá válaszolni, és ki kell őket védeni.

Orbán Viktor: Ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára
Orbán Viktor: Ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára. Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij

A miniszterelnök kifejtette, hogy ez a fenyegetés is jól mutatja, 

hogy az európai elgondolás, hogy európai pénzen építsünk fel és tartsunk fenn egy hatalmas ukrán hadsereget, ez ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel.”

Ukrajna ugyanis potenciális veszélyt jelent Magyarország számára. Ezt a kockázatot nem szabad vállalni.

Egy egyre erősödő ukrán hadsereg Magyarország keleti határainál veszélyes és kiszámíthatatlan. 

Úgyhogy nem is veszünk részt az ukrán hadsereg finanszírozásában”

 – közölte Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!