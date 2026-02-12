Úton Brüsszelbe adott különleges interjút Orbán Viktor – videó

Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a fenyegetéseket komolyan kell venni, kell rá válaszolni, és ki kell őket védeni.

Orbán Viktor: Ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára. Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij

A miniszterelnök kifejtette, hogy ez a fenyegetés is jól mutatja,

hogy az európai elgondolás, hogy európai pénzen építsünk fel és tartsunk fenn egy hatalmas ukrán hadsereget, ez ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel.”

Ukrajna ugyanis potenciális veszélyt jelent Magyarország számára. Ezt a kockázatot nem szabad vállalni.

Egy egyre erősödő ukrán hadsereg Magyarország keleti határainál veszélyes és kiszámíthatatlan.

Úgyhogy nem is veszünk részt az ukrán hadsereg finanszírozásában”

– közölte Orbán Viktor.