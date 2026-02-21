Orbán Viktor: Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen uniós tagállam energiaellátását sem

A Digitális Polgári Körök békéscsabai háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök válaszolt egy a Barátság kőolajvezeték leállításával kapcsolatos kérdésre.

A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök békéscsabai háborúellenes gyűlésén a Barátság kőolajvezeték ügyéről beszélve kijelentette, hogy Ukrajnának nincs joga olyan döntést hozni, amely veszélyezteti egy uniós tagállam energiaellátását. Orbán Viktor szerint Magyarország képes kivédeni a támadást, és amíg nem indul újra a szállítás, addig ellenlépések maradnak érvényben. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor szerint az energiaellátás kérdése nem politikai vita, hanem nemzetbiztonsági ügy

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarországnak „biztos tudása van arról”, hogy a vezeték alkalmas az olajszállításra, ennek ellenére az ukrán fél lezárta azt.

A kormányfő egyértelművé tette:

Ukrajna nem hozhat olyan döntést, amellyel bármely tagállam energiaellátását veszélyeztetné.”

Majd hozzátette, hogy az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási szerződés értelmében Kijevnek nincs joga ilyen lépésre.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, ha egy országot energiaügyi támadás ér, azt „ki kell védeni, és ellenlépéseket kell tenni”. Kiemelte, hogy Magyarország rendelkezik olyan önvédelmi rendszerrel és stratégiai olajtartalékokkal, amelyek „hónapokon keresztül képesek ellátni Magyarországot”.

Az ellenlépések között a miniszterelnök elsőként említette, hogy:

Egész addig, amíg nem jön újra olaj Ukrajnából, addig az ország nem fogja megkapni a 90 milliárd eurós EU-s kölcsönt”.

Emlékeztetett egyúttal arra, hogy ezt a hitelcsomagot korábban azzal a feltétellel hagyták jóvá, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad belőle.

A kormányfő kitért arra is, hogy Ukrajna benzinellátásának jelentős része Magyarországról érkezik. Mint fogalmazott: