Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor, aki szerint az olajszállítások körüli döntések nem gazdasági, hanem politikai motivációból születtek. Úgy látja, a cél az volt, hogy a kampányidőszakban üzemanyaghiány és akár 1000 forintos benzinár alakuljon ki Magyarországon, ezzel megingatva a kormányt.
A tartalékok feltöltve
Orbán Viktor bejegyzésében világossá tette, hogy a kormány időben lépett:
A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot.”
Mint írta, a stratégiai tartalékokat feltöltötték, így az országot sikerült megmenteni az üzemanyaghiánytól. Hozzátette: az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét is sikerült megállítani, és Magyarország addig nem támogat semmilyen, Ukrajnát segítő brüsszeli döntést, amíg Volodimir Zelenszkij „nem tér észhez”. A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Magyarország nem asszisztál az ukrán olajblokádhoz.
Nem fog menni”
– üzente, hozzátéve: a blokádot meg fogják törni, és ebben Brüsszelben és Kijevben is biztosak lehetnek.