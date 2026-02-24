Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Mint írta, a stratégiai tartalékokat feltöltötték, így az országot sikerült megmenteni az üzemanyaghiánytól. Hozzátette: az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét is sikerült megállítani, és Magyarország addig nem támogat semmilyen, Ukrajnát segítő brüsszeli döntést, amíg Volodimir Zelenszkij „nem tér észhez”. A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Magyarország nem asszisztál az ukrán olajblokádhoz.

Nem fog menni”

– üzente, hozzátéve: a blokádot meg fogják törni, és ebben Brüsszelben és Kijevben is biztosak lehetnek.