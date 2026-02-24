Hírlevél
Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Az ukrán vezetés tudatosan idézett volna elő üzemanyaghiányt Magyarországon a választások előtt – erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a cél egyértelmű: kormánybuktatás és egy „Kijevnek kedves helytartó” hatalomra segítése.
Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor, aki szerint az olajszállítások körüli döntések nem gazdasági, hanem politikai motivációból születtek. Úgy látja, a cél az volt, hogy a kampányidőszakban üzemanyaghiány és akár 1000 forintos benzinár alakuljon ki Magyarországon, ezzel megingatva a kormányt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor elmondta: Magyarország nem asszisztál az ukrán olajblokádhoz (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A tartalékok feltöltve

Orbán Viktor bejegyzésében világossá tette, hogy a kormány időben lépett:

A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot.

Orbán Viktor: Most, amikor Ukrajna beavatkozik a magyar választásokba, Brüsszel cserben hagyta Magyarországot

Mint írta, a stratégiai tartalékokat feltöltötték, így az országot sikerült megmenteni az üzemanyaghiánytól. Hozzátette: az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét is sikerült megállítani, és Magyarország addig nem támogat semmilyen, Ukrajnát segítő brüsszeli döntést, amíg Volodimir Zelenszkij „nem tér észhez”. A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Magyarország nem asszisztál az ukrán olajblokádhoz. 

Nem fog menni”

– üzente, hozzátéve: a blokádot meg fogják törni, és ebben Brüsszelben és Kijevben is biztosak lehetnek.

