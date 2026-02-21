Orbán Viktor az ukrán zsarolásról: „Színre szín, számra szám!”

„Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is feltöltött, amelyben az ukránokkal kialakult helyzetről beszélt. Mint fogalmazott, az ügyben „über kényszer” van. Ilyen helyzetekben pedig szerinte két dolgot kell csinálni: először is ki kell védeni a zsarolást meg a fenyegetést, második lépésként pedig a szükséges ellenintézkedéseket, ellenlépéseket meg kell tenni. – Nem fogjuk ezt tétlenül nézni – szögezte le.
Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés után bejelentette:
Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolaj szállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz.
A tárcavezető pénteken azt is bejelentette, hogy amíg Zelenszkij nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban. Orbán Viktor ma, a békéscsabai háborúellenes gyűlésen szintén beszélt Ukrajna lépéséről, amelynek kapcsán egy lehetséges következő lépést is megemlített:
Van még itt egy dolog, amit egyelőre óvatosan nézegetek. A villamosenergia-ellátás egy tekintélyes része is Magyarországról megy Ukrajna irányába. Ez durva. Ha ezt megállítjuk, akkor durva dolgok történhetnek, mindenesetre a szlovákok ezt kilátásba helyezték. Ha kell, akkor ezt a harmadik ellenlépést is meg fogjuk tenni.