Orbán Viktor az ukrán zsarolásról: „Színre szín, számra szám!”

„Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is feltöltött, amelyben az ukránokkal kialakult helyzetről beszélt. Mint fogalmazott, az ügyben „über kényszer” van. Ilyen helyzetekben pedig szerinte két dolgot kell csinálni: először is ki kell védeni a zsarolást meg a fenyegetést, második lépésként pedig a szükséges ellenintézkedéseket, ellenlépéseket meg kell tenni. – Nem fogjuk ezt tétlenül nézni – szögezte le.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a békéscsabai háborúellenes gyűlésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés után bejelentette:

Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolaj szállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz.

A tárcavezető pénteken azt is bejelentette, hogy amíg Zelenszkij nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban. Orbán Viktor ma, a békéscsabai háborúellenes gyűlésen szintén beszélt Ukrajna lépéséről, amelynek kapcsán egy lehetséges következő lépést is megemlített: