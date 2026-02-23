Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak

4 perce
Az ukrán fenyegetések és az olajszállítások blokkolása ellenére a kormány nem változtat politikáján – jelentette ki a miniszterelnök az Országgyűlésben. Orbán Viktor szerint Brüsszelnek Magyarország oldalára kellene állnia, de ehelyett Ukrajnát támogatja.
Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak – jelentette ki Orbán Viktor az Országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások blokkolására reagálva hangsúlyozta: Magyarország alkotmányos esküjének megfelelően, kizárólag a magyar emberek érdekei szerint cselekszik.

Orbán Viktor
Orbán Viktor világossá tette: Magyarország nem enged semmiféle zsarolásnak (Fotó: Kaiser Ákos)

Szuverenitás és szerződések

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy Ukrajna 2014-ben társulási megállapodást kötött az Európai Unióval, amelyben vállalta az energiatranzit sérthetetlenségét. Magyarország olajellátását tehát – az uniós társulási szerződés értelmében – köteles biztosítani, és azt nem használhatja politikai fegyverként. A miniszterelnök szerint ami most történik, az a megállapodás nyílt felrúgása.

Ragaszkodunk függetlenségünkhöz és szuverenitásunkhoz” 

– fogalmazott, hozzátéve: a kormány semmilyen külhatalom követelésének nem enged.

Brüsszel szerepe és a választás tétje

A kormányfő úgy értékelt: Brüsszel magatartása az ügyben legalábbis kétértelmű, hiszen az uniós szerződések értelmében az EU köteles lenne segítséget nyújtani annak a tagállamnak, amelyet harmadik fél érdeksérelem ér. Orbán Viktor szerint ezzel szemben Brüsszel Ukrajna oldalára állt. A miniszterelnök úgy fogalmazott: Brüsszel és Kijev szövetségre lépett, és egyetértenek abban, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarország élén, addig nem tudják végrehajtani terveiket. 

Mindez 50 nappal a választások előtt történik, ami szerinte nyílt beavatkozás a magyarországi választásokba.

