Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak

Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak – jelentette ki Orbán Viktor az Országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások blokkolására reagálva hangsúlyozta: Magyarország alkotmányos esküjének megfelelően, kizárólag a magyar emberek érdekei szerint cselekszik.
Szuverenitás és szerződések
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy Ukrajna 2014-ben társulási megállapodást kötött az Európai Unióval, amelyben vállalta az energiatranzit sérthetetlenségét. Magyarország olajellátását tehát – az uniós társulási szerződés értelmében – köteles biztosítani, és azt nem használhatja politikai fegyverként. A miniszterelnök szerint ami most történik, az a megállapodás nyílt felrúgása.
Ragaszkodunk függetlenségünkhöz és szuverenitásunkhoz”
– fogalmazott, hozzátéve: a kormány semmilyen külhatalom követelésének nem enged.
Brüsszel szerepe és a választás tétje
A kormányfő úgy értékelt: Brüsszel magatartása az ügyben legalábbis kétértelmű, hiszen az uniós szerződések értelmében az EU köteles lenne segítséget nyújtani annak a tagállamnak, amelyet harmadik fél érdeksérelem ér. Orbán Viktor szerint ezzel szemben Brüsszel Ukrajna oldalára állt. A miniszterelnök úgy fogalmazott: Brüsszel és Kijev szövetségre lépett, és egyetértenek abban, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarország élén, addig nem tudják végrehajtani terveiket.
Mindez 50 nappal a választások előtt történik, ami szerinte nyílt beavatkozás a magyarországi választásokba.