Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak

Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak – jelentette ki Orbán Viktor az Országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások blokkolására reagálva hangsúlyozta: Magyarország alkotmányos esküjének megfelelően, kizárólag a magyar emberek érdekei szerint cselekszik.

Orbán Viktor világossá tette: Magyarország nem enged semmiféle zsarolásnak (Fotó: Kaiser Ákos)

Szuverenitás és szerződések

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy Ukrajna 2014-ben társulási megállapodást kötött az Európai Unióval, amelyben vállalta az energiatranzit sérthetetlenségét. Magyarország olajellátását tehát – az uniós társulási szerződés értelmében – köteles biztosítani, és azt nem használhatja politikai fegyverként. A miniszterelnök szerint ami most történik, az a megállapodás nyílt felrúgása.

Ragaszkodunk függetlenségünkhöz és szuverenitásunkhoz”

– fogalmazott, hozzátéve: a kormány semmilyen külhatalom követelésének nem enged.