Orbán Viktor: Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az Európai Unióba

Magyarország és egész Európa számára létkérdés, hogy megakadályozzák Ukrajna felvételét az Európai Unióba és a NATO-ba – hangsúlyozta Orbán Viktor országjárása szentendrei állomásán kedden.
A miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy
egy esetleges brüsszeli bábkormány hatalomra kerülése esetén szabad út nyílna az ukrán csatlakozás előtt, ami közvetlenül a háborúba sodorná hazánkat.
Orbán Viktor: A nemzeti érdek védelme elengedhetetlen
A miniszterelnök szerint Magyarország az utolsó gát ebben a folyamatban, és
a nemzeti érdek védelme elengedhetetlen a béke megőrzéséhez.
