orbán viktor

Orbán Viktor: Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az Európai Unióba

26 perce
Egy esetleges brüsszeli bábkormány hatalomra kerülése esetén szabad út nyílna az ukrán csatlakozás előtt, ami közvetlenül a háborúba sodorná hazánkat. Orbán Viktor országjárása szentendrei állomásán hangsúlyozta, hogy Magyarország az utolsó gát ebben a folyamatban.
Magyarország és egész Európa számára létkérdés, hogy megakadályozzák Ukrajna felvételét az Európai Unióba és a NATO-ba – hangsúlyozta Orbán Viktor országjárása szentendrei állomásán kedden.

OrbánViktor, Orbán Viktor, szentendre,
Telt házas előadás Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán (Kép forrása: Facebook/Orbán Viktor) 

A miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy

egy esetleges brüsszeli bábkormány hatalomra kerülése esetén szabad út nyílna az ukrán csatlakozás előtt, ami közvetlenül a háborúba sodorná hazánkat.

Orbán Viktor: A nemzeti érdek védelme elengedhetetlen

A miniszterelnök szerint Magyarország az utolsó gát ebben a folyamatban, és

a nemzeti érdek védelme elengedhetetlen a béke megőrzéséhez.

 

