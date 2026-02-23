Ezért szálltak be a kampányba az ukránok

Két opció van. Ez a helyzet. Vagy olyan kormány lesz Magyarországon, amely nem vállalja, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, vagy olyan kormányt alakul, amely elfogadja, hogy Ukrajna tagja legyen az uniónak – mondta el Orbán Viktor rövid videó-bejegyzésben.
Az ukránok – és nyilvánvalóan az elnökük – beszálltak a magyar választási kampányba. Egy ideig gondolkodtam, hogy ezt nehezményezzük-e vagy nem. Végül is ilyen brutális nyíltsággal beleszállni egy másik ország választási kampányába nem túl gyakori – mondta el Orbán Viktor egy rövid videóban.
A miniszterelnök elmondta, érthető az ukrán hozzáállás, hiszen az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, hogy milyen kormánya lesz Magyarországnak.
Orbán Viktor: Két opció van csak
A miniszterelnök kiemelte, két opció van csak,
- az egyik a magyar nép opciója, az, amelyet a magyarok már kifejeztek 2025-ben is, nem vállaljuk, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, ugyanis az tönkre tenné a gazdaságunkat,
- a másik lehetőség, hogy olyan kormányt alakul, amely elfogadja, hogy Ukrajna tagja lesz az uniónak, részt vállal Ukrajna pénzügyi terheinek viselésében, vagyis küld pénzt Ukrajnába.
Ez a helyzet”
– tette hozzá a miniszterelnök.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!