Orbán Viktor: Az ukrán elnök a magyar választásba avatkozik

Orbán Viktor közösségi oldalán arról írt, hogy az ukrán elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba. Azonban támadásai látszólag személyesen neki szólnak, valójában azonban a magyar emberek döntését kérdőjelezik meg. A kormányfő szerint a Voks2025 szavazáson világossá vált: a választók nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, ezért ezt az álláspontot a kabinet kötelessége képviselni.

Orbán Viktor szerint az ukrán elnök közvetlenül belépett a választási kampányba (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)