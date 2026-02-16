Orbán Viktor: Az ukrán elnök a magyar választásba avatkozik

Orbán Viktor közösségi oldalán arról írt, hogy az ukrán elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba. Azonban támadásai látszólag személyesen neki szólnak, valójában azonban a magyar emberek döntését kérdőjelezik meg. A kormányfő szerint a Voks2025 szavazáson világossá vált: a választók nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, ezért ezt az álláspontot a kabinet kötelessége képviselni.
A magyar döntés védelme
A miniszterelnök úgy fogalmazott: amikor Volodimir Zelenszkij személyeskedve bírálja őt, amiért nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, azzal a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe”. Orbán Viktor hangsúlyozta:
Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra.”
Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem – zárta bejegyzését.