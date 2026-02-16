Orbán Viktor: Az ukrán elnök a magyar választásba avatkozik

Hírlevél
Az elmúlt napokban új szintre léptek az Ukrajnából érkező politikai támadások – erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Volodimir Zelenszkij közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, amikor a magyar kormány álláspontját bírálta Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása kapcsán.
Orbán ViktorVoks 2025választásZelenszkijUkrajna

Orbán Viktor közösségi oldalán arról írt, hogy az ukrán elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba. Azonban támadásai látszólag személyesen neki szólnak, valójában azonban a magyar emberek döntését kérdőjelezik meg. A kormányfő szerint a Voks2025 szavazáson világossá vált: a választók nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, ezért ezt az álláspontot a kabinet kötelessége képviselni.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint az ukrán elnök közvetlenül belépett a választási kampányba (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)
A magyar döntés védelme

A miniszterelnök úgy fogalmazott: amikor Volodimir Zelenszkij személyeskedve bírálja őt, amiért nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, azzal a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe”. Orbán Viktor hangsúlyozta: 

Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra.

Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem – zárta bejegyzését.

