Az áprilisi lehet az utolsó békeidős választás – videó

Orbán Viktor a Patrióta műsorában világossá tette: a háború már nem távoli esemény, hanem egyre közelebb kerül Magyarországhoz. Úgy fogalmazott, a háború kopogtat, vagy hamarosan kopogtatni fog az ajtón, és ebből Magyarországnak ki kell maradnia. A kormányfő szerint a most következő választás történelmi jelentőségű, mert könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó voksolás az európaiak és az oroszok közötti háború kitörése előtt. Éppen ezért az a kormány és az a parlamenti többség, amely most felhatalmazást kap, dönt majd arról, hogy Magyarország képes lesz-e kimaradni a konfliktusból.

Orbán Viktor a Patrióta műsorában február 25-én (Fotó: Fischer Zoltán/MTI)

Orbán Viktor: Helyzet van!

Orbán Viktor hangsúlyozta: a tét nem kisebb, mint az ország békéje és biztonsága. A választók most arról határoznak, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását, vagy belesodródik egy olyan háborúba, amely nem a magyar érdekeket szolgálja. Hozzátette azt is: