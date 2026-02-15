Orbán Viktor: Választást kopogtatással lehet nyerni, meg kézfogással

Orbán Viktor vasárnap Pátyra látogatott, ahol nem akármilyen esemény részese lehetett, egy disznótoron vett részt, többek között Menczer Tamással.
A miniszterelnök is részt vett a feldolgozásban, nem szokatlan számára ez a munka sem, azonban nem feledkezett meg arról sem, hogy választási év van, így a megjelenteknek felvázolta, hogy miért is érdemes Menczer Tamásra szavazni és milyen munka van még hátra a választások napjáig.
Orbán Viktor: A digitális tér nem elég a választási győzelemhez
A miniszterelnök elmondta, csatáznak a digitális térben is, és nem szabad elhanyagolni, de billentyűkön nem lehet választást nyerni. Ezzel szemben a miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy
Választást kopogtatással lehet nyerni, meg kézfogással!”
A győztes módszerről azt is elárulta, a szavazóik megvannak, de el is kell őket vinni szavazni. Szerinte úgy lehet megnyerni egy csatát, ha az ember beleáll a konfliktusba, hozzátette,
Menczer Tamás azért is érdemli meg az emberek támogatását, mert nem sumákol, nem ügyeskedik, nem ravaszkodik, nem angolnázik, nem kicsúszik a konfliktusból, hanem beleáll.
Ahogyan videó-bejegyzéséhez a miniszterelnök írta:
Disznóvágás, most jön a meló. Behúzzuk! Hajrá, Tamás!”