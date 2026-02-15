Hírlevél
Figyelem: rövidesen használhatatlanná válik 1,3 millió mobiltelefon Magyarországon

miniszterelnök

Orbán Viktor: Választást kopogtatással lehet nyerni, meg kézfogással

A szavazóink megvannak, de el is kell őket vinni szavazni. Orbán Viktor azt is elárulta, ha egy jelölt nem sumákol, nem ügyeskedik, nem ravaszkodik, nem angolnázik, akkor megérdemli az emberek bizalmát.
Orbán Viktor vasárnap Pátyra látogatott, ahol nem akármilyen esemény részese lehetett, egy disznótoron vett részt, többek között Menczer Tamással.

Disznótor Pátyon. Orbán Viktor is részt vett a feldolgozásban.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök is részt vett a feldolgozásban, nem szokatlan számára ez a munka sem, azonban nem feledkezett meg arról sem, hogy választási év van, így a megjelenteknek felvázolta, hogy miért is érdemes Menczer Tamásra szavazni és milyen munka van még hátra a választások napjáig.

Orbán Viktor: A digitális tér nem elég a választási győzelemhez

A miniszterelnök elmondta, csatáznak a digitális térben is, és nem szabad elhanyagolni, de billentyűkön nem lehet választást nyerni. Ezzel szemben a miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy 

Választást kopogtatással lehet nyerni, meg kézfogással!”

A győztes módszerről azt is elárulta, a szavazóik megvannak, de el is kell őket vinni szavazni. Szerinte úgy lehet megnyerni egy csatát, ha az ember beleáll a konfliktusba, hozzátette,

Menczer Tamás azért is érdemli meg az emberek támogatását, mert nem sumákol, nem ügyeskedik, nem ravaszkodik, nem angolnázik, nem kicsúszik a konfliktusból, hanem beleáll.

Ahogyan videó-bejegyzéséhez a miniszterelnök írta:

Disznóvágás, most jön a meló. Behúzzuk! Hajrá, Tamás!”

 

