Így reagált Orbán Viktor amikor megtudta: minden választókerületben megvan az ötszáz ajánlás – videó

– Borsod 2 győzött, ott lettek kész leghamarabb – árulta el a miniszterelnök, miközben a békéscsabai DPK-ra menet megtudta: a Fidesz mindenhol begyűjtötte a szükséges 500 aláírást. Orbán Viktor Facebook-videójában ugyanakkor hozzátette: több mint harminc éves múlttal elvárható, hogy a Fidesz-KDNP legyen a leggyorsabb, ezért őt jobban érdekli, hogyan fogadják őket az emberek – és mint megtudta, jól. „Az, hogy rendszerváltó hangulat van, ő borzas nagy kamu, ebből semmi nem igaz. Az embereink lelkesek, szívesen adják és támogatnak bennünket. Csupa jó hírt kaptak” – mondta a kormányfő.

Alig kezdődött el a választási kampány, Orbán Viktor már bejelentette: mindenhol választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat (Forrás: Facebook)



Ahogy arról az Origo is beszámolt, erős rajttal indult a választási kampányban a Fidesz, Orbán Viktor még délelőtt 10 órakor jelentette be közösségi oldalán, hogy már minden választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges ajánlásokat. A hírről a Fidesz Facebook-oldala is beszámolt. Hozzátették: „a kampány azonban még csak most kezdődik! Aktivistáink és jelöltjeink a következő hetekben is kint lesznek az utcákon, tovább gyűjtik a támogató aláírásokat”