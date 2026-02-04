Orbán Viktor fontos üzenetet küldött – ezt önnek is látnia kell!

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében jelezte, hogy a kormány szerdán ülésezik, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tart beszámolót az aktuális gazdasági helyzetről – számolt be róla a Magyar Nemzet. Továbbá hozzáfűzte:
Minden vállalásunk teljesítésére megvan a fedezet. Ilyen az, ha nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának.”
Az ülést követően a miniszterelnök hivatalos programjai folytatódnak.
Újabb háborúellenes gyűlés
Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy szombaton Szombathelyen háborúellenes gyűlést tartanak, február 14-én pedig Budapesten kerül sor az évértékelő beszédre. A kormányfő szerint a politikai küzdelem lendületet vett, és a következő időszak meghatározó lesz. Mint fogalmazott:
Még csak most jövünk bele!”
Brüsszeli nyomás, magyar válasz
A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelben egyre keményebb irányt vesznek a folyamatok.
Weber bejelentette: az Európai Uniót katonai szövetséggé akarják alakítani, a tagállamok vétójogát pedig meg akarják vonni”
– emlékeztetett a kormányfő, aki szerint ez egyértelműen a háború irányába mutat. Hangsúlyozta azt is:
Magyarországnak nemet kell mondania ezekre a törekvésekre, és erre képes is.
Zárásként úgy fogalmazott: „Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”, hozzátéve, hogy a választásokig még 67 nap van hátra.