Orbán Viktor fontos üzenetet küldött – ezt önnek is látnia kell!

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében jelezte, hogy a kormány szerdán ülésezik, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tart beszámolót az aktuális gazdasági helyzetről – számolt be róla a Magyar Nemzet. Továbbá hozzáfűzte:

Orbán Viktor elmondta, hogy megfelelő fedezet áll rendelkezésre a vállalások teljesítésére (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Minden vállalásunk teljesítésére megvan a fedezet. Ilyen az, ha nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának.”

Az ülést követően a miniszterelnök hivatalos programjai folytatódnak.

Újabb háborúellenes gyűlés

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy szombaton Szombathelyen háborúellenes gyűlést tartanak, február 14-én pedig Budapesten kerül sor az évértékelő beszédre. A kormányfő szerint a politikai küzdelem lendületet vett, és a következő időszak meghatározó lesz. Mint fogalmazott: