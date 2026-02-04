Orbán Viktor fontos üzenetet küldött – ezt önnek is látnia kell!

Hírlevél
A miniszterelnök szerint a magyar kormány minden vállalását biztos pénzügyi alapokra helyezte. Orbán Viktor világossá tette: ez annak az eredménye, hogy Magyarország nem küldi Ukrajnába a magyarok pénzét – írta a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében jelezte, hogy a kormány szerdán ülésezik, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tart beszámolót az aktuális gazdasági helyzetről – számolt be róla a Magyar Nemzet. Továbbá hozzáfűzte: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor elmondta, hogy megfelelő fedezet áll rendelkezésre a vállalások teljesítésére (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Minden vállalásunk teljesítésére megvan a fedezet. Ilyen az, ha nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának.” 

Az ülést követően a miniszterelnök hivatalos programjai folytatódnak.

Újabb háborúellenes gyűlés

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy szombaton Szombathelyen háborúellenes gyűlést tartanak, február 14-én pedig Budapesten kerül sor az évértékelő beszédre. A kormányfő szerint a politikai küzdelem lendületet vett, és a következő időszak meghatározó lesz. Mint fogalmazott:

Még csak most jövünk bele!” 

Megígérték és megcsinálták: a kormányzati intézkedések, amelyek miatt több marad a családi kasszában

Brüsszeli nyomás, magyar válasz

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelben egyre keményebb irányt vesznek a folyamatok. 

Weber bejelentette: az Európai Uniót katonai szövetséggé akarják alakítani, a tagállamok vétójogát pedig meg akarják vonni” 

– emlékeztetett a kormányfő, aki szerint ez egyértelműen a háború irányába mutat. Hangsúlyozta azt is: 

Magyarországnak nemet kell mondania ezekre a törekvésekre, és erre képes is. 

Zárásként úgy fogalmazott: „Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”, hozzátéve, hogy a választásokig még 67 nap van hátra.

