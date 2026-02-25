Hírlevél
Orbán Viktor: Katonákat vezényelnek a kulcsfontosságú energetikai létesítményekhez

Rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze a miniszterelnök az ukrán olajblokád miatt. Orbán Viktor bejelentette: megerősítik a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, és katonákat telepítenek a kiemelt létesítmények közelébe.
Véget ért a Védelmi Tanács ülése, amelyet a miniszterelnök az ukrán olajszállítás leállítása miatt hívott össze. Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra, és az adatok alapján a leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Orbán Viktor így fogalmazott:

Orbán Viktor
Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülésén elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Nem engedünk a zsarolásnak.”

Katonák és drónrepülési tilalom a védelem érdekében

A kormányfő szerint az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, és további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A miniszterelnök hangsúlyozta: a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit meghallgatva döntött a szükséges lépésekről. Bejelentette továbbá:

Magyar Péter megint az ukránok oldalára áll a magyarokkal szemben

A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítünk.” 

A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén megerősített járőrszolgálatot lát el, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendeltek el. A miniszterelnök üzenete egyértelmű: Magyarország energiaszuverenitása nem alku tárgya, és az ország nem enged a politikai nyomásgyakorlásnak.

