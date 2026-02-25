Orbán Viktor: Katonákat vezényelnek a kulcsfontosságú energetikai létesítményekhez

Véget ért a Védelmi Tanács ülése, amelyet a miniszterelnök az ukrán olajszállítás leállítása miatt hívott össze. Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra, és az adatok alapján a leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Orbán Viktor így fogalmazott:
Nem engedünk a zsarolásnak.”
Katonák és drónrepülési tilalom a védelem érdekében
A kormányfő szerint az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, és további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A miniszterelnök hangsúlyozta: a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit meghallgatva döntött a szükséges lépésekről. Bejelentette továbbá:
A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítünk.”
A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén megerősített járőrszolgálatot lát el, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendeltek el. A miniszterelnök üzenete egyértelmű: Magyarország energiaszuverenitása nem alku tárgya, és az ország nem enged a politikai nyomásgyakorlásnak.