Orbán Viktor: Katonákat vezényelnek a kulcsfontosságú energetikai létesítményekhez

Véget ért a Védelmi Tanács ülése, amelyet a miniszterelnök az ukrán olajszállítás leállítása miatt hívott össze. Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra, és az adatok alapján a leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Orbán Viktor így fogalmazott:

Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülésén elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Nem engedünk a zsarolásnak.”

Katonák és drónrepülési tilalom a védelem érdekében

A kormányfő szerint az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, és további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A miniszterelnök hangsúlyozta: a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit meghallgatva döntött a szükséges lépésekről. Bejelentette továbbá: