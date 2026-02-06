Hírlevél
Orbán Viktor szokatlan kérdést tett fel a választás előtt

orbán viktor

Komoly veszélyre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A rezsicsökkentés sorsa nem technikai vita, hanem politikai döntés kérdése. Orbán Viktor szerint Brüsszelben ma nem az európai családok, hanem az ukrán érdek az első.
orbán viktortisza pártorbán balázsbrüsszelgázrezsicsökkentés

Az olcsó energia a rezsicsökkentés alapja – ezt Magyarország Oroszországból tudja biztosítani. A brüsszeli politika ezzel szemben az orosz energiahordozók teljes tiltását erőlteti, ami a kormány szerint egyenes út a családok terheinek drasztikus növekedéséhez – figyelmeztetett Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Orbán Viktor figyelmeztetett: az orosz gáz elvétele a rezsicsökkentés végét jelentené (Forrás: MTI)
Orbán Viktor kimondta a lényeget a Tiszáról!

Komoly fenyegetés kopogtat az ajtón

Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében idézte a miniszterelnököt, aki világosan beszélt a tét nagyságáról. A brüsszeli viták lényege ma az, hogy megtiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását – ez pedig közvetlenül érintené a magyar rezsicsökkentési rendszert. Leszögezte, hogy a Tisza Párt energiapolitikusai is az orosz gáz elvétele mellett kardoskodnak, tehát nem a magyar érdekek mellett állnak ki.

Ha az olcsó energia nincs, akkor nincs rezsicsökkentés. Ha valaki azt mondja, hogy le kell válni az orosz gázról és olajról, azzal azt is mondja, hogy a rezsicsökkentésnek vége van”

 – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hozzátette, hogy ebben az esetben „az egész rendszer a feje tetejére áll”, és a családoknak két-háromszoros rezsiszámlákkal kellene szembenézniük, miközben a jövedelmek nem tudnak ilyen ütemben nőni. Ezért a vita nem elméleti kérdés: arról szól, hogy ki fizeti meg Brüsszel politikájának árát – az európai elit, vagy az európai családok.

