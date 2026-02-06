Komoly veszélyre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Komoly fenyegetés kopogtat az ajtón

Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében idézte a miniszterelnököt, aki világosan beszélt a tét nagyságáról. A brüsszeli viták lényege ma az, hogy megtiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását – ez pedig közvetlenül érintené a magyar rezsicsökkentési rendszert. Leszögezte, hogy a Tisza Párt energiapolitikusai is az orosz gáz elvétele mellett kardoskodnak, tehát nem a magyar érdekek mellett állnak ki.

Ha az olcsó energia nincs, akkor nincs rezsicsökkentés. Ha valaki azt mondja, hogy le kell válni az orosz gázról és olajról, azzal azt is mondja, hogy a rezsicsökkentésnek vége van”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hozzátette, hogy ebben az esetben „az egész rendszer a feje tetejére áll”, és a családoknak két-háromszoros rezsiszámlákkal kellene szembenézniük, miközben a jövedelmek nem tudnak ilyen ütemben nőni. Ezért a vita nem elméleti kérdés: arról szól, hogy ki fizeti meg Brüsszel politikájának árát – az európai elit, vagy az európai családok.