Orbán Viktor nagyon felháborodott – mutatjuk a videót!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Orbán Viktor miniszterelnök szerint ennyi szemenszedett hazugságot, összevissza beszédet, szégyentelen balliberális embert már régen hallott, látott, mint ma az Országgyűlés tavaszi alakuló ülésén.
Orbán Viktorországgyűlési vitaVálasztás 2026MomentumDK

Arra a kérdésre, hogy mi volt az ülésteremben, Orbán Viktor ezt válaszolta: Ennyi szemenszedett hazugságot, össze-vissza beszédet, szégyentelen balliberális embert már régen hallott, látott, mint ma az Országgyűlés tavaszi alakuló ülésén.

Budapest, 2026. február 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án. A kormányfő mögött Kövér László házelnök (k). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök kifejtette:

A komcsik, azaz jelenleg a DK-sok a nyugdíjasok ügyében szólaljanak meg, amikor ők elvették a 13. havi nyugdíjat, mi meg visszaadtuk. A másik pedig Gödről hazudozik összevissza úgy, hogy ő is ismeri egyébként a tényeket, mert azok kint vannak a nyilvánosság előtt, mindenki láthatja. A harmadik pedig szégyentelenül az ukránok oldalára áll a magyarokkal szemben, amikor az olajról meg a gázról van szó!

Orbán Viktor a videójában hozzátette:

Jókedvűen szabad csak enni, ezért a parlamenti ülések és az evés között mindig kell lenni valamennyi szünetnek, hogy visszatérjen az ember életkedve!

Orbán Viktor: Brüsszel szövetségre lépett az ukránokkal

 

@viktor_a_tiktokon Csak a szokásos. Hétfő a parlamentben. De hát a meló, az meló 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

