Orbán Viktor nagyon felháborodott – mutatjuk a videót!

Arra a kérdésre, hogy mi volt az ülésteremben, Orbán Viktor ezt válaszolta: Ennyi szemenszedett hazugságot, össze-vissza beszédet, szégyentelen balliberális embert már régen hallott, látott, mint ma az Országgyűlés tavaszi alakuló ülésén.
A miniszterelnök kifejtette:
A komcsik, azaz jelenleg a DK-sok a nyugdíjasok ügyében szólaljanak meg, amikor ők elvették a 13. havi nyugdíjat, mi meg visszaadtuk. A másik pedig Gödről hazudozik összevissza úgy, hogy ő is ismeri egyébként a tényeket, mert azok kint vannak a nyilvánosság előtt, mindenki láthatja. A harmadik pedig szégyentelenül az ukránok oldalára áll a magyarokkal szemben, amikor az olajról meg a gázról van szó!
Orbán Viktor a videójában hozzátette:
Jókedvűen szabad csak enni, ezért a parlamenti ülések és az evés között mindig kell lenni valamennyi szünetnek, hogy visszatérjen az ember életkedve!