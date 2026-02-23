Orbán Viktor nagyon felháborodott – mutatjuk a videót!

Arra a kérdésre, hogy mi volt az ülésteremben, Orbán Viktor ezt válaszolta: Ennyi szemenszedett hazugságot, össze-vissza beszédet, szégyentelen balliberális embert már régen hallott, látott, mint ma az Országgyűlés tavaszi alakuló ülésén.

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök kifejtette:

A komcsik, azaz jelenleg a DK-sok a nyugdíjasok ügyében szólaljanak meg, amikor ők elvették a 13. havi nyugdíjat, mi meg visszaadtuk. A másik pedig Gödről hazudozik összevissza úgy, hogy ő is ismeri egyébként a tényeket, mert azok kint vannak a nyilvánosság előtt, mindenki láthatja. A harmadik pedig szégyentelenül az ukránok oldalára áll a magyarokkal szemben, amikor az olajról meg a gázról van szó!

Orbán Viktor a videójában hozzátette:

Jókedvűen szabad csak enni, ezért a parlamenti ülések és az evés között mindig kell lenni valamennyi szünetnek, hogy visszatérjen az ember életkedve!