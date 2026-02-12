Orbán Viktor az egyik legkeresettebb tárgyalópartner volt az uniós csúcson

Orbán Viktor közösségi oldala az ironikus „ Nemzetközi elszigetelődés” címmel feltöltött rövid hangulatvideójával jól láthatóan rácáfolt a baloldali kritikusoknak arra a visszatérő narratívájára, amely szerint Orbán Viktor teljesen el van állítólag szigetelődve az EU tagállamainak vezetői között.

A bilzeni informális EU-csúcson készült felvételek alapján a magyar miniszterelnök aktív és konstruktív párbeszédet folytatott számos uniós vezetővel. A képsorok látványosan rácáfoltak arra a szokásos baloldali narratívára, amely szerint Orbán Viktor állítólag teljesen el van szigetelődve az Európai Unió tagállamainak vezetői között. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

A bilzeni csúcs üléseinek szünetében Orbán Viktor több tagállami vezetővel is elmélyült eszmecserét folytatott

A videó az Európai Tanács Bilzenben tartott informális találkozóján készült. Az Európai Tanács tagjainak a Belgiumban megkezdődött informális csúcstalálkozójának a napirendjén az egységes piac megerősítése, a gazdasági függőségek csökkentése és az Európai Unió versenyképességének javítása szerepel.

A felvétel azt mutatja, hogy a magyar miniszterelnök aktív és láthatóan konstruktív kapcsolatban áll több uniós vezetővel. Jól látszik, hogy a tárgyalások szünetében Orbán Viktor több tagállami vezetővel is elmélyült eszmecserét folytat.

A képsorokon a magyar kormányfő beszélget Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel, Giorgia Meloni olasz kormányfővel, valamint Emmanuel Macron francia elnökkel is. A felvételek alapján a hangulat oldott, a párbeszédek intenzívek, ami éppen az ellenkezőjét sugallja annak a narratívának, amely Orbán Viktor állítólagos elszigetelődéséről szól a balliberális oldalon.

Ennyit a nemzetközi elszigetelődésről.

Arról nem is beszélve, hogy míg Magyar Péter az újabb zűrös estéje miatt magyarázkodik, addig Orbán Viktor a magyarok érdekeit képviseli az EU-csúcson. Óriási különbség!