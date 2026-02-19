Hírlevél
Orbán Viktor: Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akar – videó

Ukrajna leállította a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket – jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a döntés túlmutat az energetikán: egyértelmű politikai beavatkozás a magyar választásokba.
Az ukrán lépés komoly következményekkel járhat az ellátásbiztonság és az árak szempontjából is. Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Orbán Viktor
Fotó: AFP
Fotó: AFP
Zelenszkij leállította a hazánkat ellátó Barátság kőolajvezetéket. Ezzel beavatkoztak a választásokba. Ukrán párti kormányt akarnak. Bármi áron.”

Brüsszelben már megvan az ember?

A kormányfő szerint a háttérben politikai szándék áll, amelynek célja, hogy Magyarországon olyan kabinet alakuljon, amely nem mond nemet Kijevnek és Brüsszelnek. Orbán Viktor arra emlékeztetett: 

Brüsszel kérésére a Tisza kitiltaná az olcsó orosz energiát, megszüntetné a rezsicsökkentést, és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené.

A miniszterelnök álláspontja szerint az energiapolitika ma már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem szuverenitási ügy is. A Fidesz ezzel szemben – mint írta – a „biztos választás”: az ellátásbiztonság, a rezsivédelem és a nemzeti érdekek fenntartása mellett teszi le a voksát.

