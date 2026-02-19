Orbán Viktor: Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akar – videó

Zelenszkij leállította a hazánkat ellátó Barátság kőolajvezetéket. Ezzel beavatkoztak a választásokba. Ukrán párti kormányt akarnak. Bármi áron.”

Brüsszelben már megvan az ember?

A kormányfő szerint a háttérben politikai szándék áll, amelynek célja, hogy Magyarországon olyan kabinet alakuljon, amely nem mond nemet Kijevnek és Brüsszelnek. Orbán Viktor arra emlékeztetett:

Brüsszel kérésére a Tisza kitiltaná az olcsó orosz energiát, megszüntetné a rezsicsökkentést, és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené.

A miniszterelnök álláspontja szerint az energiapolitika ma már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem szuverenitási ügy is. A Fidesz ezzel szemben – mint írta – a „biztos választás”: az ellátásbiztonság, a rezsivédelem és a nemzeti érdekek fenntartása mellett teszi le a voksát.