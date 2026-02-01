Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő! Mutatjuk, milyen priuszaik vannak a Lázárinfót megzavaró bűnözőknek

Sport

Nem csitul a magyar pólóbotrány: Madaras Norbert könyörtelenül reagált Zalánki Gergő vádjaira

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Hiába a sértegetés – videó

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor szombaton is reagált Zelenszkij fenyegetésére. Mutatjuk a videót!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésHatvan

„Hiába a sértegetés, az álláspontunk változatlan: mi nem fogjuk finanszírozni Ukrajnát!" – írta a videó mellé Orbán Viktor. 

A gyűlésen Orbán Viktor is beszédet mondott

A nagy sikerű Háborúellenes Gyűlések hatvani fordulóján ezúttal is a miniszterelnök beszéde koronázta meg az eseményt. Orbán Viktor a nemzeti petícióról, az ukrajnai háború veszélyeiről és a küszöbön álló választásokról is beszélt. Erről részletesen ebben a cikkünkben olvashat. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!