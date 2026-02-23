Orbán Viktor: Zelenszkij Magyarország támadásával csak veszíthet

Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök – írta Orbán Viktor Facebook bejegyzésében hétfőn reggel.

Orbán Viktor: Az ellenzék nem áll ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

A miniszterelnök közölte, Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédeni, ezzel együtt Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtak. Orbán Viktor leszögezte:

Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet.”

A miniszterelnök hozzátette, bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír,

az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat.

A miniszterelnök kiemelte, azért hallgat az ellenzék, mert