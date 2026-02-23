Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij Magyarország támadásával csak veszíthet

zelenszkij

Orbán Viktor: Zelenszkij Magyarország támadásával csak veszíthet

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök az ukrán-magyar energiaháborúval kapcsolatban közölte, kezelni tudják a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök. Orbán Viktor pontos képet festett az ellenzék hozzáállásáról is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zelenszkijkormányellenzékmagyarországbrüsszelOrbán ViktorkijevBarátság kőolajvezetékminiszterelnök

Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök – írta Orbán Viktor Facebook bejegyzésében hétfőn reggel.

Orbán Viktor, OrbánViktor
Orbán Viktor: Az ellenzék nem áll ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

A miniszterelnök közölte, Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédeni, ezzel együtt Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtak. Orbán Viktor leszögezte:

Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet.”

A miniszterelnök hozzátette, bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír,

az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat.

Orbán Viktor: Az ellenzék nem áll ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett

A miniszterelnök kiemelte, azért hallgat az ellenzék, mert

nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon.”

Ukrán-magyar energiaháború – a leállástól az ellenlépésekig: mutatjuk, mi történt eddig

Az ellenzék nem áll ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett – mutatott rá és felhívta arra is a figyelmet, hogy

orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének.

Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. 

Csak a Fidesz a biztos választás!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!