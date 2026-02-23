Orbán Viktor: Zelenszkij Magyarország támadásával csak veszíthet

Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök – írta Orbán Viktor Facebook bejegyzésében hétfőn reggel.
A miniszterelnök közölte, Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédeni, ezzel együtt Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtak. Orbán Viktor leszögezte:
Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet.”
A miniszterelnök hozzátette, bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír,
az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat.
Orbán Viktor: Az ellenzék nem áll ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett
A miniszterelnök kiemelte, azért hallgat az ellenzék, mert
nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon.”
Az ellenzék nem áll ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett – mutatott rá és felhívta arra is a figyelmet, hogy
orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének.
Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza.
Csak a Fidesz a biztos választás!