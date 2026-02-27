Orbán Viktor: Magyarországot nem lehet zsarolni!

Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen

A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!