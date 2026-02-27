Hírlevél
Az atomhatalom bejelentette: nyílt háborút indítanak, most nagy a baj

Zelenszkij felhívta Ficót – itt az ukrán ajánlat

Orbán Viktor: Magyarországot nem lehet zsarolni!

Ukrajna lépése veszélybe sodorhatja Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát – figyelmeztetett a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a zsarolásra közös, határozott válasz érkezik Pozsonnyal együtt.
Ukrajna lezárta a Barátság kőolajvezetéket, ami közvetlenül és súlyosan érinti Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságát. Orbán Viktor szerint nem technikai kérdésről, hanem politikai döntésről van szó, amelyre közös magyar-szlovák fellépés a válasz. A kormányfő a közösségi oldalán egyértelművé tette: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor és Robert Fico egy közös, magyar-szlovák vizsgálóbizottság felállításáról döntöttek (Forrás: Facebook/Fidesz)

Magyarországot nem lehet zsarolni.”

Orbán Viktor felfedte, hogy miben állapodott meg Robert Ficóval

Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen

A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!

Közös vizsgálóbizottság jön létre

A Barátság kőolajvezeték lezárásáról Volodimir Zelenszkij döntött, ami komoly fenyegetést jelent a magyar és a szlovák energiaellátásra nézve. Mivel haladéktalan egyeztetésre volt szükség, Orbán Viktor pénteken telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, és megállapodtak egy közös, magyar-szlovák vizsgálóbizottság felállításáról. A testület a helyszínre utazik, hogy megvizsgálja: valóban van -e bármilyen műszaki vagy technikai akadálya annak, hogy a vezetéken újrainduljon a szállítás. A miniszterelnök üzenete világos: 

Magyarország energiabiztonsága nem lehet külső nyomásgyakorlás eszköze.

