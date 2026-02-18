Sűrű menetrend vár Orbán Viktorra, mutatjuk a részleteket

Hírlevél
1 órája
„Alig harmincnyolc órát töltünk Washingtonban” – mondta Orbán Viktor egy videóban. A miniszterelnök szerint azonban kampányidőszakban nincs lehetőség lazításra: a sűrű amerikai program után azonnal hazai egyeztetések és alapkőletétel vár rá, mert – mint fogalmazott – „nálunk meló van, nincs több idő”.
„Most van délután mindjárt négy. Péntek reggel hatkor leszállunk. Alig harmincnyolc órát fogunk Washingtonban tölteni . Más a balatoni kiruccanást is megfontolja, hogy ennyire érdemes-e lemenni” – vetették fel Orbán Viktor miniszterelnöknek egy videóban. „Igen, és nekik van igazuk” – válaszolta a kormányfő, majd hozzátette: a program sűrűsége ellenére nincs lehetőség válogatni.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Fotó: AFP

Mint fogalmazott, itthon kampányidőszak van, a hazai feladatok nem várhatnak. Péntek reggel már reptérfejlesztési egyeztetésen és alapkőletételen kell részt vennie, szombaton pedig Békéscsabán folytatja a munkát. „Nálunk meló van. Nincs több idő” – jegyezte meg.

Orbán Viktor elismerte, hogy Washingtonban akár több napot is szívesen eltöltene, de most erre nincs mód. „Washington nem olyan rossz hely. El lehetne ott tölteni egy-két napot, de ez most nem adatik meg. Most lenyomjuk a melót, és jövünk haza” – fogalmazott.

 

 

