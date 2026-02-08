Orbán Viktorra vadászna ez az ukrán oldal

Futótűzként terjed a magyarellenesség az ukrán médiában: egyesek már Orbán Viktorra vadásznának, tombol a gyűlölet, sokan tűkön ülve várják a magyar választást – írta a Mandiner vasárnap.

Egy ukrán a közösségi médiában azon lamentál, hogy hány drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezzék Orbán Viktort

A lap azt írja, a jelek szerint sokak szemét szúrta Orbán Viktor szombati DPK-n elhangzott egyik kijelentése, mivel a miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy nem túl barátságos államként viselkedik Ukrajna.

Orbán Viktor célkeresztben

A Mandiner egy közösségi média bejegyzést hoz fel példának, amely Putyin-talpnyalónak, Magyarország ellenségének nevezi a miniszterelnököt és azon lamentál, hogy hány drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezzék Orbán Viktort.

A bejegyzésben leírják, hogy Ukrajna abban érdekelt, hogy kormányváltás történjen Magyarországon, abban reménykedve, hogy idén tavasszal maguk a magyarok is megmutatják, hogy egyetértenek-e „Orbán Viktornak a populizmusával és álnok politikájával.”