Telt ház és „Viktor, Viktor!” – hatalmas lelkesedéssel fogadták Orbán Viktort Szentendrén

Újabb állomásához érkezett a miniszterelnök országjárása. Orbán Viktor szentendrei látogatását telt ház és látványos lelkesedés kísérte, ahol a kormányfőt skandálással és vastapssal fogadta a közönség.
A Bohár Dániel publicista közösségi oldalán közzétett videós bejegyzés szerint Szentendrén is hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy személyesen találkozzon Orbán Viktor kormányfővel. 

Újabb állomásához érkezett a miniszterelnök országjárása. Orbán Viktor szentendrei látogatását telt ház és látványos lelkesedés kísérte, ahol a kormányfőt skandálással és vastapssal fogadta a közönség. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

A felvételeken jól látható és hallható, hogy a résztvevők „Viktor, Viktor!” skandálással köszöntötték Orbán Viktort, aki az országjárás keretében érkezett a városba.

Az érdeklődés és a lelkesedés egyértelműen megmutatta, hogy a kormányfő üzenetei sokakat mozgósítottak Szentendrén és környékén bebizonyítva, hogy az országjárás sokak számára egy értékes különleges közvetlen találkozási lehetőséget is jelent Orbán Viktor miniszterelnökkel.

 

