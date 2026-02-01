Hírlevél
rezsicsökkentés

Orbán Viktor nagyon komoly dologra figyelmeztetett

Brüsszel 2027-től megtiltaná az olcsó orosz gáz importját. Ez komoly veszély. Ne hagyjuk, hogy Brüsszel rossz döntéseit a magyar családokkal fizettessék meg! Magyarországon a Fidesz a biztos választás! – hangsúlyozta a miniszterelnök. Mutatjuk a videót!
Ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés! – mondta Orbán Viktor.

Magyar Péter és a Shelltől érkezett energiaügyért felelős embere, Kapitány István, akinek célja, hogy levágják hazánkat az orosz gázról és olajról

A miniszterelnök kifejtette: 

„Ha sikerül azt elérni, hogy levágjanak bennünket az orosz gázról meg olajról, az azt jelenti, hogy a rezsicsökkentés meg fog szűnni! Vegyék elő a román, a szlovák, a horvát, a cseh vagy az osztrák rezsiszámlákat és nézzék meg. Azt fogják látni, hogy ezekben az országokban van, ahol kétszer, van, ahol háromszor, van, ahol négyszer annyit fizetnek, mint önök."

Beküldtek ide egy embert a Shellből, aki azzal reklámozza magát, hogy „ő micsoda nagyszerű menedzser”, mert ő a Shellben volt magas szintű erő. Tudják, hogy mi az a Shell? Az egy népnyúzó intézmény. Egy olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől. És ez lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon. Az első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint ahonnan ő jött, azt az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, meg fogja szüntetni!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

