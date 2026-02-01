Orbán Viktor nagyon komoly dologra figyelmeztetett

Beküldtek ide egy embert a Shellből, aki azzal reklámozza magát, hogy „ő micsoda nagyszerű menedzser”, mert ő a Shellben volt magas szintű erő. Tudják, hogy mi az a Shell? Az egy népnyúzó intézmény. Egy olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől. És ez lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon. Az első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint ahonnan ő jött, azt az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, meg fogja szüntetni!