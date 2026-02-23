Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

országjárás

Felpörög a kampány – indul a Fidesz és a KDNP országjárása

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Négy hét alatt több mint kétszáz fórumot tartanak országszerte a kormánypártok vezető politikusai. Menczer Tamás szerint a választás tétje háború vagy béke, és Magyarország jövője fog eldőlni. Az országjárás célja az, hogy mindenkivel személyesen beszéljenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
országjárásFideszVálasztás 2026KDNPMenczer Tamás

„Indulunk! Kezdődik az országjárás! Találkozunk” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, bejelentve, hogy a Fidesz és a KDNP vezető politikusai négyhetes országjárásra indulnak. Több mint 200 fórumot tartanak, emellett folytatják a standolást és a kopogtatást is, hogy lehetőség szerint mindenkivel találkozhassanak személyesen.

országjárás
Menczer Tamás szerint az az országjárás célja, hogy mindenkivel találkozhassanak a Fidesz és a KDNP politikusai (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)
Kocsis Máté: Kockázatos döntés lenne áprilisban egy kormányváltás

Háború vagy béke

A kommunikációs igazgató bejegyzésében hangsúlyozta: 

Április 12-én a tét háború vagy béke. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk.”

 A politikus szerint Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt szeretne Magyarország élére, míg a kormánypártok álláspontja az, hogy az ország békéjét kizárólag Orbán Viktor tudja megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!