Felpörög a kampány – indul a Fidesz és a KDNP országjárása

„Indulunk! Kezdődik az országjárás! Találkozunk” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, bejelentve, hogy a Fidesz és a KDNP vezető politikusai négyhetes országjárásra indulnak. Több mint 200 fórumot tartanak, emellett folytatják a standolást és a kopogtatást is, hogy lehetőség szerint mindenkivel találkozhassanak személyesen.

Menczer Tamás szerint az az országjárás célja, hogy mindenkivel találkozhassanak a Fidesz és a KDNP politikusai (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)