Felpörög a kampány – indul a Fidesz és a KDNP országjárása

Négy hét alatt több mint kétszáz fórumot tartanak országszerte a kormánypártok vezető politikusai. Menczer Tamás szerint a választás tétje háború vagy béke, és Magyarország jövője fog eldőlni. Az országjárás célja az, hogy mindenkivel személyesen beszéljenek.
„Indulunk! Kezdődik az országjárás! Találkozunk” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, bejelentve, hogy a Fidesz és a KDNP vezető politikusai négyhetes országjárásra indulnak. Több mint 200 fórumot tartanak, emellett folytatják a standolást és a kopogtatást is, hogy lehetőség szerint mindenkivel találkozhassanak személyesen.
Háború vagy béke
A kommunikációs igazgató bejegyzésében hangsúlyozta:
Április 12-én a tét háború vagy béke. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk.”
A politikus szerint Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt szeretne Magyarország élére, míg a kormánypártok álláspontja az, hogy az ország békéjét kizárólag Orbán Viktor tudja megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!