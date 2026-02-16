Fordulatot hozott az Otthon Start Program az albérleti piacon

Panyi Miklós a közösségi oldalán számolt be a legfrissebb ingatlanpiaci elemzésről, amely az albérletárak alakulását vizsgálta. Az államtitkár szerint a tavaly nyári várakozások beigazolódtak, és az Otthon Start Program megfogta az albérletárakat.

Mindenhol érezhető az Otthon Start Program hatása (Fotó: stock fotó)

Visszafogta az albérleti díjak emelkedését az Otthon Start Program

A fix 3%-os hitel hatására több tízezer albérlő vált és válik otthontulajdonossá, ez pedig lehűtötte az albérletpiacot és letörte a bérleti díjak emelkedését;

A program szeptemberi indulása óta az albérletárak országosan csupán 0,4 százalékkal, a fővárosban is csak 0,5 százalékkal nőttek;

Egy év alatt miközben a nettó bérek átlagosan 10 százalékkal emelkedtek, addig az albérletárak országosan és Budapesten is pusztán 5 százalékkal nőttek. Az egy évvel ezelőtti lakbérnövekedést az Otthon Start program öt hónap alatt lefelezte;

Ezáltal nemcsak a több mint 35 ezer elsőlakás-vásárló esetében, hanem további sok százezer honfitársunk lakhatási helyzetében állt be pozitív változás – mondta.

Ahogy hónapról hónapra több ezer fiatallal bővül az otthontulajdonosok köre, az olló a bérek növekedése és az albérletárak emelkedése mögött tovább fog nyílni”

– mutatott rá az államtitkár.

A program ezen kedvező hatása tehát segítség az albérletben élők számára is. Amit pedig nem kell albérletre kifizetniük, akár egy jövőbeni saját lakás önerejét is képezheti.