Sikeres az Otthon Start Program, itt vannak a számok

1990 óta a rendszerváltozás óta nem volt hasonlóan népszerű, hasonlóan magas számokat produkáló hitelprogram, ezért ennek a programnak a sikere és fenntartása az továbbra is fontos és indokolt – közölte a kormány az Otthon Start program eddigi eredményeit bemutató közleményében.

Az Otthon Start program indulása óta nem nőttek az ingatlanárak

Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Otthon Start: Rögzített felső korlát az ingatlanárban

A kormány videóbejegyzéséből megtudhatjuk, hogy

az átlagéletkora az Otthon Start program 3%-os fix vonatkozású hitelt felvevői körének 34 év,

80%-a a felvevőknek 40 év alatti és 70%-uk 35 év alatti,

az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint és

az átlagos futamidő 21 és fél év.

Azt is látjuk, hogy ennek pozitív hatása volt az albérleti piacra, gyakorlatilag stagnálnak az albérletárak, úgyhogy korábban éveken át folyamatos volt az emelkedés, és az ingatlanárak növekedése is kisebb volt, mint egy évvel ezelőtt az azonos időszakban – olvasható a közleményben.

Mivel rendelkezésre állnak az augusztus és december 31 közötti adatok, így látható, hogy az egy évvel korábbi augusztus-december 31 közötti ingatlan áremelkedés az nagyobb volt, mint a program megjelenésével.

Ez azt mutatja, hogy

azok a feltételezések, amelyek azt valószínűsítették, hogy a program hatására az ingatlanárak robbanásszerű növekedésnek indultak, valótlanok voltak

– emelte ki a közlemény.

A valóság az, hogy

a növekedés mértéke az egy évvel korábbitól a program ellenére és a program sikere ellenére is elmaradt. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy rögzített felső korlátja van mind a négyzetméterárnak, mind pedig az ingatlanárnak

– mutatnak rá.