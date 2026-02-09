Ezért körözi le a Pannónia Program az Erasmust

A felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős államtitkár videó formájában beszélt a Pannónia Program nyújtotta lehetőségekről, melyekkel egyre több egyetemista él.

Egyre több diákot vonz a Pannónia Program (Fotó: Molnár János/Magyar Nemzet)

Klasszisokkal vezet a Pannónia Program

A Pannónia-program első éve minden várakozást felülmúlóan sikeres volt: egy év alatt 8115 hallgató, kutató és oktató vett részt benne, és a világ számos országába, köztük vezető egyetemekre is eljutottak. Az Egyesült Államokba, Japánba, az Egyesült Királyságba és Kínába is több száz ösztöndíjas utazott, miközben az Erasmus utolsó évében az érintett egyetemekről mintegy négyezren vettek részt mobilitási programban, vagyis a Pannónia a résztvevők számát is jelentősen növelte. Mostanra már korlátozás nélkül, a világ valamennyi országába utazhatnak tanulni a diákok.

A program nemcsak több lehetőséget kínál, hanem magasabb támogatást is:

négy hónapra akár 1,4 millió forint ösztöndíj járhat, míg az Erasmus esetében ugyanez az összeg jellemzően 900 ezer és 1 millió forint között alakul.

A résztvevők összesen

több tízmillió kilométert utaztak, a külföldön megszerzett tudást pedig a magyar gazdaság és társadalom javára hasznosíthatják.

A program teljes kreditelismerést, magasabb ösztöndíjat és a világ bármely országába való utazást kínál, ezzel verhetetlenné válik az Erasmus-programmal szemben.