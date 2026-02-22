Maruzsa Zoltán bejelentette, hogy miután a KSH közölte a 2025-ös végleges adatokat felül tudják vizsgálni a korábban megtett vállalásaikat.

Maruzsa Zoltán bejelentette, márciusban egyszeri többletjuttatást kapnak a pedagógusok Fotó: Facebook/Maruzsa Zoltán

A kormány vállalta, hogy a pedagógus átlagbér meg fogja haladni a diplomás átlagbér 80 százalékát. A vállalás precíz végrehajtását nem könnyíti meg a folyamatosan növekvő diplomás átlagbér, melynek mértéke előre nem tudható.

Pontos adatok csak utólag állnak rendelkezésre”

– jelezte az államtitkár.

A kormány 2025-ös béremelés tervezésekor a Nemzetgazdasági Minisztérium prognózis alapján 21,2 százalékos béremelést látott indokoltnak. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek, hiszen a vállalt 80 százaléktól 1,2 százalékponttal elmarad.

A kormány állja a szavát, a pedagógusok ezért kompenzációban részesülnek”

– jelentette be Maruzsa Zoltán.

A javaslatok kidolgozása után, egyeztetések lesznek a szakszervezetekkel, és ez alapján hozzák meg a végső döntést. Az egyszeri többletjuttatás kifizetésére már a márciusi bérekkel együtt sor kerülhet, az ehhez szükséges forrásokat a magyar költségvetés biztosítja.