Pénzért balhéztak a Lázárinfón, majd megverte az informátort a rovott múltú Tisza-jelölt bandája

Folyamatosan derülnek ki újabb részletek a múlt csütörtöki, gyöngyösi Lázárinfón történt rendbontásról. A tarnazsadányi R. Richárd, aki Pócs János országgyűlési képviselőnek feltárta, hogy a balhét fizetett provokátorok okozták, nem kerülte el a megtorlást: a Tisza helyi jelöltjének, Csík Miklósnak az emberei megtámadták, megverték, aminek következtében R. Richárd lábát be kellett gipszelni. Az esetről, amelyről a Blikk számolt be, rendőrségi jegyzőkönyv is készült.
Példátlan provokáció történt a Lázárinfón
Lázár János Gyöngyösön tett, nagy port kavaró kijelentését követően rendbontók jelentek meg, akik piros lapokat tartottak a magasba, és bekiabálásukkal a miniszter lemondását követelték. Lázár János gyanúja, miszerint ez egy előre kitervelt provokáció volt, alátámasztást is nyert, miután Pócs János Tarnazsadányba autózott, ahol egy roma fiatalember megtudta:
az akciót a Tisza Párt képviselőjelöltje, Csík Miklós irányította.
A koronatanú elmondása szerint
Magyar Péter embere fejenként 20 ezer forintot és benzinpénzt adott azoknak, akik részt vettek Lázár János gyöngyösi rendezvényének megzavarásában. A rendzavarók bűnlajstroma igen hosszú: a garázdaságtól a súlyos testi sértésen és a szexuális erőszakon át az állatkínzásig terjed.
Pócs János is kapott fenyegetést
A lebukást a provokáció szervezői láthatóan nehezen viselték. Ennek egyik jele volt, hogy Pócs János nyilvános fenyegetést kapott a közösségi médiában. Csík Miklós a Facebookon közzétett videóban
azt üzente a parlamenti képviselőnek, hogy „ne kamerázzon az ő utcájában” és hogy „elindul hozzá”, méghozzá 50 emberrel keresi fel a fideszes országgyűlési képviselőt.
A felvételen a néhány éve még momentumos politikus indulatos hangnemben kérte számon Pócs Jánost, hangsúlyozva politikai elköteleződését a Tisza Párt mellett, és kifogásolta, hogy a képviselő a helyiek körében érdeklődött a gyöngyösi események hátteréről.
B***d meg, Pócs János! (...) Támogatni is fogom a Tiszát, de kőkeményen! Idejössz az utcába, meg a faluba és kérdezősködtök?”
– fogalmazott Csík.
Pócs János válasz-videójában kijelentette: a fenyegetések ellenére nem hátrál meg.
Azt mondták, ötvenen jönnek. Várom őket. Ez lenne a tiszás szeretetország?”
„A sötétben támadtak meg”
A koronatanú, R. Richárd szerint a fenyegetések nem maradtak szavak szintjén. Állítása szerint Csík Miklós lánya és veje támadták meg egy buszmegállónál vasárnap este.
Pofon vágtak, a földön is rugdostak, üveggel akartak fejbe vágni, majd be akartak tuszkolni az autójukba”
– mondta el. Az esetet követően a polgármester a segítségére sietett, majd a rendőrségre vitték kihallgatásra. Ott a sértett drogtesztet is kért, és jegyzőkönyv készült az esetről. Mint mondta:
Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével (együtt) bocsánatot kért tőlem.”
Reagált a miniszterelnök
Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a történteket: szégyennek nevezte azt, hogy a tiszások fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra. Figyelmeztetett:
Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében, ne üljünk fel a tiszás provokációnak!”
Kocsis Máté pedig az esti erőszakra reagálva arra hívta fel Magyar Péter figyelmét: alakul a következő büntetőügye.
Komoly kérdések várnak válaszra
A gyöngyösi események láncolata így jóval túlmutat egy félresikerült fórumon. Fizetett provokáció, fenyegetések, majd állítólagos erőszak követte a lebukást – mindez ugyanarra a politikai körre mutat vissza. Miközben a Tisza Párt a „szeretetország” jelszóval kampányol, a háttérben egészen más módszerek rajzolódnak ki. Felvetődik a kérdés, vajon Magyar Péter kész-e vállalni a felelősséget a történtekért, és hogy a kampány előrehaladtával még meddig megy el a Tisza Párt.