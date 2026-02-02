Pénzért balhéztak a Lázárinfón, majd megverte az informátort a rovott múltú Tisza-jelölt bandája

Folyamatosan derülnek ki újabb részletek a múlt csütörtöki, gyöngyösi Lázárinfón történt rendbontásról. A tarnazsadányi R. Richárd, aki Pócs János országgyűlési képviselőnek feltárta, hogy a balhét fizetett provokátorok okozták, nem kerülte el a megtorlást: a Tisza helyi jelöltjének, Csík Miklósnak az emberei megtámadták, megverték, aminek következtében R. Richárd lábát be kellett gipszelni. Az esetről, amelyről a Blikk számolt be, rendőrségi jegyzőkönyv is készült.

A sértett R. Richárd (b) és Pócs János (j) a Tisza Párt embereinek támadása után találkozott (Kép forrása: Blikk.hu)

Példátlan provokáció történt a Lázárinfón

Lázár János Gyöngyösön tett, nagy port kavaró kijelentését követően rendbontók jelentek meg, akik piros lapokat tartottak a magasba, és bekiabálásukkal a miniszter lemondását követelték. Lázár János gyanúja, miszerint ez egy előre kitervelt provokáció volt, alátámasztást is nyert, miután Pócs János Tarnazsadányba autózott, ahol egy roma fiatalember megtudta: