Vidéken is megkezdődött a nemzeti petíció postázása 

„Budapest után most már vidéken is postázzák a nemzeti petíciót” – jelentette be Magyarország kormányának közösségi oldalán Hidvéghi Balázs.

Fotó: Facebook

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a petíció sorsdöntő kérdésről szól, a tét óriási. Hozzátette: Brüsszel a fejünk felett akar dönteni rólunk, el akarja venni a magyarok pénzét, hogy abból háborút finanszírozzon, hogy Ukrajnát finanszírozza. Úgy véli, ma már mindenki számára világos: Brüsszel háborút akar.

Mint mondta, Ukrajnának nem elég az eddig kapott pénz, Brüsszel még többet akar neki adni, amelyet az uniós tagállamoktól hajtanának be.

Egy brüsszeli bábkormány pedig parancsszóra nyitná a kasszát Brüsszelnek és Ukrajnának, és fizetne. A Tisza ugyanis nem tud nemet mondani Brüsszelnek, hiszen őket azért tartja Brüsszel, hogy végrehajtsanak. Ők odaadnák a magyar emberek pénzét a háborúra és odaadnák a pénzt Ukrajna működtetésére is. Ez pedig belerántaná Magyarországot a háborúba, és tönkretenné a magyar családok megélhetését is

– mutatott rá Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár ezért arra biztat mindenkit, csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, a kipostázott kérdőívet küldje vissza. – Üzenjük meg együtt jó hangosan: mi, magyarok nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt. Álljunk ki magunkért, álljunk ki Magyarországért! – emelte ki.

A nemzeti petícióval kiállhatunk a magyar érdek mellett

A magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. A most induló nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök még a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. – Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent – tette hozzá.