Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Bűnügy

Fejbe lőttek egy magyar polgármestert

nagytevel

Fejbe lőtték egy dunántúli falu polgármesterét, forró nyomon a rendőrség

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden reggel a Pápa közelében fekvő Nagytevel polgármesteri hivatalába betört egy helyi férfi, majd gázpisztollyal többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre. Sajtóinformációk szerint a három lövésből kettő eltalálta a polgármestert. Az InfoPápa értesülései szerint a rendőrség elfogta az elkövetőt, akit a hivatal munkatársai tartottak vissza az egyenruhások érkezéséig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nagyteveltakács péterlövöldözésámokfutópolgármester

A InfoPápa beszámolója szerint a sérült polgármester saját lábán hagyta el a hivatal épületét, de ettől függetlenül mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba. Orbán Sándort, aki 2014 óta függetlenként irányítja a települést, értesülések szerint a fején is érte találat, de állapota nem életveszélyes.

Nagytevel polgármesteri hivatalába egy helyi férfi gázpisztollyal többször rálőtt a polgármesterre
Nagytevel polgármesteri hivatalában egy helyi férfi gázpisztollyal többször rálőtt a polgármesterre (Kép forrása: infopapa.hu)

Úgy tudni, a rendőrség elfogta az elkövetőt, szemtanúk szerint a hivatal munkatársai tartották vissza a rendőrök megérkezéséig.

A falubeliek elmondása alapján az elkövető egy, a faluba néhány évvel ezelőtt költözött idős férfi lehetett. Az InfoPápa beszámolója szerint a támadó férfi mentális problémákkal küzdhetett, üldözési mániára utaló jeleket mutatott, és képtelen történeteket mesélt a helyieknek. Egyesek úgy tudják, a gyanúsított segély kért a polgármestertől, de nem kapott, ezért rántott fegyvert.

Az épületben működik a település óvodája is, ahonnan a gyermekeket az ablakon keresztül menekítették ki.

Az ügyben a Veszprém vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígértek tájékoztatást.

A Takács Péter egészségügyi államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is beszámolt az eseményről, és mielőbbi gyógyulást kívánt a polgármesternek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!