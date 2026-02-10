Fejbe lőtték egy dunántúli falu polgármesterét, forró nyomon a rendőrség

A InfoPápa beszámolója szerint a sérült polgármester saját lábán hagyta el a hivatal épületét, de ettől függetlenül mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba. Orbán Sándort, aki 2014 óta függetlenként irányítja a települést, értesülések szerint a fején is érte találat, de állapota nem életveszélyes.

Nagytevel polgármesteri hivatalában egy helyi férfi gázpisztollyal többször rálőtt a polgármesterre (Kép forrása: infopapa.hu)

Úgy tudni, a rendőrség elfogta az elkövetőt, szemtanúk szerint a hivatal munkatársai tartották vissza a rendőrök megérkezéséig.

A falubeliek elmondása alapján az elkövető egy, a faluba néhány évvel ezelőtt költözött idős férfi lehetett. Az InfoPápa beszámolója szerint a támadó férfi mentális problémákkal küzdhetett, üldözési mániára utaló jeleket mutatott, és képtelen történeteket mesélt a helyieknek. Egyesek úgy tudják, a gyanúsított segély kért a polgármestertől, de nem kapott, ezért rántott fegyvert.

Az épületben működik a település óvodája is, ahonnan a gyermekeket az ablakon keresztül menekítették ki.

Az ügyben a Veszprém vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígértek tájékoztatást.

A Takács Péter egészségügyi államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is beszámolt az eseményről, és mielőbbi gyógyulást kívánt a polgármesternek.