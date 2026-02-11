Üzent Magyar Péternek a meglőtt polgármester, ezt nem teszi zsebre!

Deák Dániel közösségi oldalán azt írta, hogy a nagyteveli támadás után Magyar Péter politikai hasznot próbált húzni az esetből, és azt sugallta: Orbán Sándorra azért támadhattak rá, mert hivatalában fogadta a Tisza helyi jelöltjét.
A polgármestert a győri kórházban ápolják. Tájékoztatása szerint két műtéttel eltávolították a lövedékeket. „Nagy köszönettel tartozom a mentőknek, az operáló orvosi csapatnak és az ápolóknak” – üzente.
Orbán Sándor beszélt a támadás körülményeiről is. Elmondása szerint az elkövető néhány nappal korábban segélyt kapott, házát nem fenyegette bontás, ugyanakkor régóta mentális problémákkal küzdött. A polgármester szerint a férfi egy békés beszélgetést követően, távozás közben rántotta elő a fegyvert, majd rálőtt.
A településvezető hangsúlyozta: felháborítónak tartja, hogy egyesek politikai töltetet adnak az ügynek. Mint fogalmazott, „ilyenről szó sincs”.
Ahogy korábban megírtuk véres konfliktus helyszíne volt kedd reggel a nagyteveli önkormányzat, ahol egy 76 éves helyi lakos fegyverrel támadt Orbán Sándorra.