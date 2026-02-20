Nyomozást indított a NAV Radnai Márk gyanús céges ügyei miatt

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Budai Gyula NAV-hoz eljuttatott feljelentése szerint Radnai Márk korábbi vállalkozásánál, a Story Chef Kft.-nél több, bűncselekménygyanús ügylet történhetett. A cég 2019-ben Spáh Dávid és Radnai Márk tulajdonában állt, majd Radnai fél évvel később kiszállt, és másfél millió forintos üzletrészét papíron ötszázezer forintért adta el egy Cseh Renátó nevű személynek.

Büntetőeljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Radnai Márk korábbi céges ügyeivel kapcsolatban. A Radnai Márk személyével kapcsolatos nyomozás Budai Gyula azon feljelentése nyomán indult, amely közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás gyanúját veti fel

Fotó: Facebook / Magyar Péter

A gyanú szerint a Radnai Márk személyéhez kötődő egyes céges ügyletek adóelkerülési célokat szolgálhattak

Az ügyben feljelentést tevő Budai Gyula szerint az ügylet fiktív lehetett, ráadásul a cégiratok 350 százalékos törzstőke-emelést is rögzítettek, amelyet vélhetően nem fizettek be.

A történet különös fordulatot vett, amikor a vállalkozás élére – a feljelentés szerint – hajléktalan ügyvezetők kerültek. Előbb K. Attila, majd később A. Tamás neve bukkant fel a cégvezetésben. A dokumentumok alapján a Story Chef – amelyet később Valmiera Plus Kft.-re neveztek át – százmilliós nagyságrendben teljesíthetett kifizetéseket a Punto Seguro Kft. részére, amelynek más bevétele nem volt, és amelyet a gyanú szerint kizárólag a pénzmozgások lebonyolítására hoztak létre.

A Punto Segurót 2024-ben felszámolták, ügyvezetőjét pedig öt évre eltiltották a cégvezetéstől 145 millió forintos NAV-tartozás miatt. Budai Gyula szerint a cégek átnevezése és átszervezése a felelősség elkerülését szolgálhatta, miközben a vállalkozás több mint tízmillió forint társasági adót sem fizetett be.

A feljelentésben szerepel Vig Mór ügyvédi irodája is, amely székhelyhasználati szerződést kötött a Valmiera Plus Kft.-vel. Budai Gyula állítása szerint a stróman ügyvezetők kinevezésére is itt kerülhetett sor, és a szerződéseket is ebben az irodában írhatták alá.

A Magyar Nemzet információi szerint Budai Gyula, a Radnai Márk ügyleteit érintő feljelentéséhez bizonyítékokat is mellékelt.