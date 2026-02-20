Nyomozást indított a NAV Radnai Márk gyanús céges ügyei miatt

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Budai Gyula NAV-hoz eljuttatott feljelentése szerint Radnai Márk korábbi vállalkozásánál, a Story Chef Kft.-nél több, bűncselekménygyanús ügylet történhetett. A cég 2019-ben Spáh Dávid és Radnai Márk tulajdonában állt, majd Radnai fél évvel később kiszállt, és másfél millió forintos üzletrészét papíron ötszázezer forintért adta el egy Cseh Renátó nevű személynek.
A gyanú szerint a Radnai Márk személyéhez kötődő egyes céges ügyletek adóelkerülési célokat szolgálhattak
Az ügyben feljelentést tevő Budai Gyula szerint az ügylet fiktív lehetett, ráadásul a cégiratok 350 százalékos törzstőke-emelést is rögzítettek, amelyet vélhetően nem fizettek be.
A történet különös fordulatot vett, amikor a vállalkozás élére – a feljelentés szerint – hajléktalan ügyvezetők kerültek. Előbb K. Attila, majd később A. Tamás neve bukkant fel a cégvezetésben. A dokumentumok alapján a Story Chef – amelyet később Valmiera Plus Kft.-re neveztek át – százmilliós nagyságrendben teljesíthetett kifizetéseket a Punto Seguro Kft. részére, amelynek más bevétele nem volt, és amelyet a gyanú szerint kizárólag a pénzmozgások lebonyolítására hoztak létre.
A Punto Segurót 2024-ben felszámolták, ügyvezetőjét pedig öt évre eltiltották a cégvezetéstől 145 millió forintos NAV-tartozás miatt. Budai Gyula szerint a cégek átnevezése és átszervezése a felelősség elkerülését szolgálhatta, miközben a vállalkozás több mint tízmillió forint társasági adót sem fizetett be.
A feljelentésben szerepel Vig Mór ügyvédi irodája is, amely székhelyhasználati szerződést kötött a Valmiera Plus Kft.-vel. Budai Gyula állítása szerint a stróman ügyvezetők kinevezésére is itt kerülhetett sor, és a szerződéseket is ebben az irodában írhatták alá.
A Magyar Nemzet információi szerint Budai Gyula, a Radnai Márk ügyleteit érintő feljelentéséhez bizonyítékokat is mellékelt.