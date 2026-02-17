Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Hírlevél
49 perce
Olvasási idő: 7 perc
„Biztos?” – ezzel a kérdéssel frissült a radnaimark.hu oldal, amelyen Magyar Péter korábbi kijelentését idézik: „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…” A rejtélyes honlap korábban egy biztonsági kamerás felvételből kivágott képpel és sejtelmes üzenetekkel utalt egy 2024. augusztus 3-án készült felvételre; a Tisza Párt elnöke elismerte, hogy aznap járt a lakásban, ugyanakkor tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna.
Magyar PéterVálasztás 2026kábítószer

Biztos? – ez a kérdés jelent meg a radnaimark.hu oldalon, felette pedig egy idézet szerepel Magyar Pétertől, aki korábban azt mondta: „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”

Magyar Péter, TIsza Párt, radnaimark
Fotó: Képernyőfotó

Emlékezetes, korábban egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat. Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg került, valamint egy dátum – 2024. augusztus 3. –, amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált múlt csütörtökön Magyar Péter.

Magyar Péter a videóban elismeri, hogy valóban járt 2024. augusztus 3-án a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban, ahová állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A lakásban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban a politikus tagadta. A most megjelent üzenet viszont azt engedi sejtetni, hogy a felvételen látható, ahogyan Magyar Péter igenis fogyaszt a kábítószer kinézetű anyagból.

 

Fejlelentések Magyar Péterék ügyében

Az oldallal összefüggésben csak a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István fordult a hatóságokhoz, méghozzá a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez, ahol kábítószer birtoklása miatt tett feljelentést.  Tényi azonban nem a radnaimark.hu oldalon látható tartalom miatt fordult a hatóságokhoz, hanem Magyar Péter azon önvallomása miatt, miszerint egy kábítószeres buliban vett részt.

Mint azt korábbi cikkünkben körüljártuk, az ügyben annak függvényében indulhat büntetőeljárás, hogy megjelenik-e még bármi az oldalon. Amennyiben

  • további tartalom nem lesz elérhető, akkor a nyomozó hatóságok nem fognak tudni eljárni az ügyben.
  • Amennyiben kábítószer-fogyasztás lesz látható az esetleges felvételeken, akkor a fogyasztók ellen indulhat eljárás. A felvétel készítői és terjesztői ellen is indulhat eljárás bizonyos feltételek fennállása esetén.
  • Ha kábítószer-fogyasztás és magánjellegű szexuális együttlét látható a felvételeken, akkor a felvételek készítője, terjesztői és a résztvevők ellen is indulhat eljárás, más-más gyanú miatt.
  • Amennyiben pusztán egy szexvideó kerülne nyilvánosságra, akkor a felvételek készítői és terjesztői felelhetnének a törvény előtt.

A hatóság jogi lehetőségeiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

 

A lakás, ahol Magyar Péterék orgiáztak

Mint korábban megírtuk, a Hír TV Híradó stábja megtalálta azt a lakást, ahol Magyar Péter is részt vett egy buliban, ahol saját bevallása szerint is drogok voltak. Az egyik nagy szállásközvetítő portálon fellelhető luxuslakás hálószobájának képe, még múlt héten került fel a radnaimark.hu oldalra, és mint Magyar Péter beszélt róla az említett videóban. A Tisza Párt vezére szerint a hetedik kerületi apartmanházban még 2024 augusztusában töltött egy újabb estét volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.

Rajtuk kívül más is tartózkodott a lakásban, és a Tisza Párt elnöke szerint is szemlátomást kábítószer is volt a buliban. A lakás tulajdonosa feljelentést tett a tiszás buli után.

A valódi kérdés tehát drogfogyasztás tagadásával vajon igazat mondott-e a Tisza elnöke. 

 

 

