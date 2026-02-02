Hírlevél
Rendkívüli

Zelenszkij pofátlanul provokálja Putyint, de pofára fog esni

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

Rátámadtak és megverték a Pócs Jánosnak nyilatkozó roma aktivistát

Pócs János, a Fidesz jászsági országgyűlési képviselője megnevezte a hangadókat, akik a múlt héten provokálták Lázár János közlekedési minisztert Gyöngyösön. A képviselő hétfőn arról számolt be a közösségi oldalán, hogy megverték a neki nyilatkozó tarnazsadányi aktivistát és azt is elárulta, kik tették.
roma Gyöngyös Lázár János

Mint korábban megírtuk, a Lázárinfó múlt csütörtöki, gyöngyösi állomásán Tisza-aktivisták egy csoportja zavarta meg a rendezvényt. Lázár Jánost egy csepeli roma is megkérdezte félreérthető kijelentéséről, amely miatt a miniszter másnap bocsánatot kért. A Gyöngyösre vezényelt romák között volt Csík Miklós és Lőcsei Lajos, a Momentum korábbi, a Tisza jelenlegi képviselői is.

Rátámadtak a Pócs János videójában nyilatkozó roma honfitársunkra (Forrás: Facebook/Pócs János)
Rátámadtak a Pócs János videójában nyilatkozó jászsági roma fiatalemberre (Forrás: Facebook/Pócs János)

Pócs János: Megverték a nekem nyilatkozó roma fiatalembert

Az eset előzménye az, hogy a képviselő vasárnap egy helyi roma fiatalemberrel beszélgetett Tarnaörsön, aki elárulta: 

fejenként 20 ezer forintot és benzinköltséget kaptak az aktivisták Csík Miklóstól azért, hogy zavart keltsenek a Lázárinfón.

Pócs János a hivatalos közösségi oldalán azt írta:

Az elkövetők a korábbi momentumos Csík Miklós, a Tisza jelenlegi képviselőjelöltje és családtagjai voltak. 

Mint arról hétfőn beszámoltunk, garázdaság miatt eljárás indult a Lázárinfón provokáló bűnözőkkel szemben.

 

 

