Rekordok éve volt a tavalyi; Dr. György László nem győzte sorolni a magyar diákok világszerte elért eredményeit. Az államtitkár a kormány oktatásfejlesztési programjairól is beszámolt.

Rekordok éve volt a tavalyi (Forrás: vasarnap.hu)

Nemzetközi rekordokról és hazai fejlesztésekről számolt be az államtitkár

A magyar diákok a nemzetközi diákolimpiákon 2025-ben: 36 érmet, ebből 7 aranyat hoztak haza.

Az elmúlt 15 évben 5680 általános iskolát és óvodát újított fel a kormány, a Tanítsunk Magyarországért programban pedig kilenc százalékponttal sikerült mérsékelni a nehéz hátterű diákok középiskolai lemorzsolódását – számolt be az államtitkár.