Minden negatív sztereotípiát eloszlatott a magyar oktatásról a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Dr. György László lenyűgöző rekordokról számolt be.
Rekordok éve volt a tavalyi; Dr. György László nem győzte sorolni a magyar diákok világszerte elért eredményeit. Az államtitkár a kormány oktatásfejlesztési programjairól is beszámolt.
Nemzetközi rekordokról és hazai fejlesztésekről számolt be az államtitkár
A magyar diákok a nemzetközi diákolimpiákon 2025-ben: 36 érmet, ebből 7 aranyat hoztak haza.
Az elmúlt 15 évben 5680 általános iskolát és óvodát újított fel a kormány, a Tanítsunk Magyarországért programban pedig kilenc százalékponttal sikerült mérsékelni a nehéz hátterű diákok középiskolai lemorzsolódását – számolt be az államtitkár.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!