Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Orbán Viktor fontos üzenetet küldött

Ezt tudnia kell!

Azonnal hagyja abba, ha ilyet szed: veszélyes mérget itatnak a gyanútlan betegekkel

Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden negatív sztereotípiát eloszlatott a magyar oktatásról a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Dr. György László lenyűgöző rekordokról számolt be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tanítsunk magyarországértdiákgyörgy lászlóoktatásrekord

Rekordok éve volt a tavalyi; Dr. György László nem győzte sorolni a magyar diákok világszerte elért eredményeit. Az államtitkár a kormány oktatásfejlesztési programjairól is beszámolt.

Rekordok éve volt a tavalyi (Forrás: vasarnap.hu)
Rekordok éve volt a tavalyi (Forrás: vasarnap.hu)

Nemzetközi rekordokról és hazai fejlesztésekről számolt be az államtitkár

A magyar diákok a nemzetközi diákolimpiákon 2025-ben: 36 érmet, ebből 7 aranyat hoztak haza.

Az elmúlt 15 évben 5680 általános iskolát és óvodát újított fel a kormány, a Tanítsunk Magyarországért programban pedig kilenc százalékponttal sikerült mérsékelni a nehéz hátterű diákok középiskolai lemorzsolódását – számolt be az államtitkár.

@dr_gyorgylaszlo 🏅 Rekordot döntöttek a magyar diákok a nemzetközi diákolimpiákon 2025-ben: 36 érmet, ebből 7 aranyat hoztak haza. #diákolimpia #magyardiákok #tehetség #oktatás #büszkeség ♬ eredeti hang - dr_gyorgylaszlo

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!