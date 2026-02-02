Rendbontásért egy húszas – Orbán Viktor lebuktatta a tiszás agitátorokat 

Orbán Viktor már a hatvani háborúellenes gyűlésen élesen kritizálta a gyöngyösi Lázárinfón történteket, amikor Tisza-aktivisták egy csoportja zavarta meg a rendezvényt.
A napokban Pócs János országgyűlési képviselő jelentkezett egy leleplező videóval, amelyből kiderül, hogy ki és mennyiért szervezte az embereket a gyöngyösi balhéra. Erre reagált a miniszterelnök.
Korábban már az is kiderült, hogy a gyöngyösi Lázárinfót megzavaró tüntetőkhöz több mint 150 bűncselekmény köthető, de most Pócs János azt is kiderítette, hogy a tiszás Csík Miklós szervezésében, 20 ezer forintért és benzinpénzért vitték el a romákat Gyöngyösre balhézni.
Orbán Viktor felháborítónak nevezte a történteket, és egyedülállónak nevezte a magyar politikatörténetben, hogy
egy választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába, és ráküldje az ellenfelének az egyik vezető politikusára.”
Észnél kell lenni a kampány hátralévő részében!”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.