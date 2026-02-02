Rendbontásért egy húszas – Orbán Viktor lebuktatta a tiszás agitátorokat 

Orbán Viktor már a hatvani háborúellenes gyűlésen élesen kritizálta a gyöngyösi Lázárinfón történteket, amikor Tisza-aktivisták egy csoportja zavarta meg a rendezvényt.

Orbán Viktor roma származású támogatóival a hatvani háborúellenes gyűlésen Hatvanban, 2026 január 31-én Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A napokban Pócs János országgyűlési képviselő jelentkezett egy leleplező videóval, amelyből kiderül, hogy ki és mennyiért szervezte az embereket a gyöngyösi balhéra. Erre reagált a miniszterelnök.