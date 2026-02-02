Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Olvasta?

Ursula von der Leyen ígéretet tett Zelenszkijnek – a háborút szolgálja

orbán viktor

Rendbontásért egy húszas – Orbán Viktor lebuktatta a tiszás agitátorokat 

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tiszások szeretetországról papolnak, de közben fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra. Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében, ne üljünk fel a tiszás provokációnak! – figyelmeztet Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorLázárinfógyöngyöspócs jánoscsík miklós

Orbán Viktor már a hatvani háborúellenes gyűlésen élesen kritizálta a gyöngyösi Lázárinfón történteket, amikor Tisza-aktivisták egy csoportja zavarta meg a rendezvényt.

Orbán Viktor roma származású támogatóival a hatvani háborúellenes gyűlésen Hatvanban, 2026 január 31-én
Orbán Viktor roma származású támogatóival a hatvani háborúellenes gyűlésen Hatvanban, 2026 január 31-én Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A napokban Pócs János országgyűlési képviselő jelentkezett egy leleplező videóval, amelyből kiderül, hogy ki és mennyiért szervezte az embereket a gyöngyösi balhéra. Erre reagált a miniszterelnök.

Lebukott Magyar Péter embere! Kiderült, hogy ki áll a gyöngyösi Lázárinfón történt balhé mögött – videó

Korábban már az is kiderült, hogy a gyöngyösi Lázárinfót megzavaró tüntetőkhöz több mint 150 bűncselekmény köthető, de most Pócs János azt is kiderítette, hogy a tiszás Csík Miklós szervezésében, 20 ezer forintért és benzinpénzért vitték el a romákat Gyöngyösre balhézni.

Orbán Viktor felháborítónak nevezte a történteket, és egyedülállónak nevezte a magyar politikatörténetben, hogy 

egy választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába, és ráküldje az ellenfelének az egyik vezető politikusára.”

 

Észnél kell lenni a kampány hátralévő részében!”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!